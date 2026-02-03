¿Qué le pasa a Sonia Madoc en 'GH DÚO'? La cantante se abre en canal con Juanpi tras cogerse un gran rebote con él: "Me guardo muchas cosas"
La concursante se sincera con su compañero sobre sus últimas sensaciones en la casa: "Veo que os estáis posicionando mucho con Raquel y Canales"
Belén Rodríguez se moja y revela a quién considera "el peor concursante" de 'GH DÚO': "En todos los sentidos"
Sonia Madoc está atravesando un momento límite en la casa de 'GH DÚO'. La cantante de 'Yo quiero bailar' o 'Tequila' se ha sincerado como nunca con su compañero Juanpi, con quien además se había cogido un gran rebote por un motivo que ha terminado revelándole.
"He dejado mis cosas en el cabecero de la cama en la que tú te has puesto. Ponía 'Sonia', la nota de mi chico y mi antifaz", le dice como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. La artista se había molestado con Juanpi por haberse dormido en su cama, algo que ha terminado compartiéndole a su compañero Carlos Lozano.
Los dardos de Sonia Madoc contra Canales ante Juanpi
Este le daba su apoyo. Así se lo hacía saber además al gaditano. "Yo me defiendo sola", le aclaraba también. Sonia Madoc termina abriéndose en canal como nunca con Juanpi durante una larga conversación, donde no ha podiodo evitar hacer mención a Antonio Canales y a sus 'ronquidos'. "Canales no se lo está tomando bien. Estaba haciendo unas bromas, que no me lo merezco esas bromas...", le contaba. "Me guardo muchas cosas", apostillaba.
Dice que "lo está haciendo muy feo". A Madoc lo que más rabia le daba era que su compañero no tuviese buenas críticas sobre su profesión de artista. "Se ha reído de mi trabajo", le cuenta.
Juanpi le ha restado importancia a su error de dormirse en su cama. Su compañera ha terminado entendiéndole. "No lo haces a mala fe", le explica.