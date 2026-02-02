Ana Carrillo 02 FEB 2026 - 17:51h.

Albert Barranco y Olatz, de 'La isla de las tentaciones 9', han compartido un vídeo revelando las intimidades de su relación

Barranco y Olatz están juntos tras su paso por 'La isla de las tentaciones 9'. Comenzaron su romance en el avión que les trajo de vuelta desde República Dominicana a España el pasado verano tras las grabaciones del programa y comenzaron a salir semanas después, pero tenían que mantenerlo en secreto porque no podían hacer spoiler acerca de su situación sentimental. Ahora ya son libres de hablar sobre su relación y han hecho un vídeo en el que destapan sus secretos de pareja.

En el vídeo, que ha compartido Olatz en TikTok, tenían que ir respondiendo a una serie de preguntas pero sin decir una sola palabra, solo señalando a sí mismos o al otro. Así, han desvelado que el tentador favorito de Helena fue el que se interesó primero en conocerla y el que dio el paso de pedirle salir, pero que fue la tentadora preferida de Rodri la que dijo primero 'te amo'.

Han coincidido en que Olatz es la más sensible de la pareja y en que Barranco es el más cabezón y el más sociable, pero no en el resto de preguntas: ni en quién es más celoso ni en quién es más divertido. Han revelado que ella es la que se va a dormir antes, pero que él es quien escoge qué ver en la televisión en más ocasiones, el que conduce mejor y el más ordenado.

Aunque en el resto de preguntas acerca de sus hábitos diarios y sus cualidades no han coincidido, en el copy de su vídeo Olatz ha destacado la sinceridad de ambos: "Al menos hemos sido sinceros... es lo que cuenta".