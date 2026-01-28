¿Qué pone en los mensajes que Gilbert y Claudia han intercambiado tras 'La isla de las tentaciones 9'? Descúbrelo

Sale a la luz que Claudia y Helena han roto su amistad y Gilbert asegura que sabe el motivo: “Se ha acostado con Rodri”

En su reencuentro en el ‘Debate de las Tentaciones’, Gilbert hacía una confesión que hizo estallar a su expareja Claudia. Según afirmó, ella no había dejado de llamarlo y de enviarle mensajes.

Por este motivo, Gilbert publicó en redes sociales las conversaciones que Claudia le había enviado, aunque más tarde decidió eliminarlas. En esos mensajes, Claudia le pedía que no se olvidara de todo lo que habían vivido mientras eran pareja: “Me duele el alma. Solo te pido que tengamos en cuenta ambos todo lo que hemos pasado juntos y no solo esto que está pasando ahora.”

En otra conversación, Claudia le pregunta cuándo pueden volver a hablar, a lo que Gilbert le responde: “No sé cómo olvidarte, pero lo voy a hacer”. Acto seguido, decide bloquear su contacto.

A pesar de ello, Claudia no se rinde y vuelve a escribirle por Instagram para intentar retomar el diálogo. Gilbert no contesta hasta que finalmente le dice: “Supérame ya y deja de hablarme de una vez.”

Entre lágrimas, Claudia explica por qué le escribía: “Yo le escribía porque lo sentía, y en ningún momento pone que yo quiera volver con él. Yo me arrepiento de haberle hecho daño y no entiendo todo lo que me está haciendo después por detrás y ahora, y no me lo esperaba de él.”

Salta la tensión entre Claudia y Gilbert: "Vas de real, pero eres muy falsa"

Al verla tan afectada, Marta Peñate pregunta a Gilbert si no quiere darle un abrazo o decirle algo. Pero él responde: “Me ha hecho mucho daño y me da pena verla así.”

Ante esas palabras, Claudia reacciona para recordarle que él también le ha hecho daño: “Tú también me has hecho mucho daño. Yo he empezado, lo que tú quieras, pero tú has hecho lo mismo.”

Gilbert, sin embargo, no comparte esa visión: “Tú lo has hecho muy diferente.” Claudia insiste en que ambos han actuado igual de mal: “¿Cuál es la diferencia? ¿Qué yo he sido más sexual o qué? Tú te has reído de mí con tu ex y yo jamás me he reído de ti en esa casa. Tú no eres capaz de reconocer jamás lo que tú haces. Y ya lo del programa, mira… pero lo que estás haciendo ahora, tío, eres muy frío.”

Ante esto, Gilbert explota: “No ves lo que tú has hecho, tú solo ves lo que he hecho yo. Vas de real, pero eres muy falsa. Vas diciendo que yo voy detrás de ti, y lo veo, me caliento y lo hago mal, y por eso lo borré a los diez minutos.”

Claudia mantiene la versión que dio en el ‘Debate de las Tentaciones’: “Dije que tú quisiste volver conmigo, y eso es verdad y lo sabes.” Mientras que Gilbert sostiene lo contrario: “Eso no es verdad.”