Ana Carrillo 29 ENE 2026 - 16:42h.

Álex Girona ha estallado y ha enseñado las pruebas que tiene para demostrar que pasó una noche con Mara

Rodri rompe su silencio tras destaparse el vínculo entre Gilbert y Helena: "Que sigan con el circo"

Compartir







Horas antes de que la llegada de Mara Espinosa para realizar una visita especial en la casa de 'GH DÚO', Álex Girona ha cargado contra la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' en sus stories de Instagram. Su estallido tiene origen en las declaraciones que ha dado la alicantina en el primer programa de 'Tentaciones Privé', donde ella ha confirmado que le fue desleal a Juanpi Vega con el exnovio de Marieta.

"Estuvimos bailando, hubo guarreo y nos enrollamos", reveló Mara, ante lo que Suso Álvarez, colaborador en plató, quiso saber si fueron solo besos "o pasión completa" y ella aseguró que no habían pasado a más, que fue "una tontería de la noche". Mara se ha reafirmado en su versión pese a que Gilbert ha contado que esa noche ella le dijo a Juanpi por WhatsApp que estaba en la discoteca Álex Girona y no volvió a responderle hasta las cinco de la tarde del día siguiente.

En 'Tentaciones Privé', Álex ya dijo en un audio que había pasado la noche con Mara, pero al ver el programa completo en Mediaset Inifinity ha estallado en sus stories, acusando a la amiga de Cristina Cebral de "mentirosa" y asegurando que sí que hubo más que besos: "Cuando a mí alguien me pregunta si me he liado con Mara digo que sí y si no quieres que lo diga no te líes conmigo".

"Cuando tú a mí me quieres de dejar de mentiroso y de que no he ido a tu casa, ahí vienen los problemas", ha añadido el ilicitano, que ha dado su versión al completo de lo ocurrido: "Lo primero es que ella dice que nos liamos en una discoteca y es mentira. Yo ahí le tuve que decir que parara [...] A mí no me gusta liarme con la gente en las discotecas. De ahí nos fuimos a casa de su padre si no recuerdo mal, porque tiene más de una casa en Alicante: nos fuimos tú, yo, mis dos amigos y tus dos amigas".

Para demostrar que lo que dice es cierto, ha adjuntado una foto de su galería, tomada el 6 de agosto, en la que se ve a estas supuestas amigas de Mara en un piso. "Las tengo grabadas en vídeo, ahí las tienes disfrutando en tu casa con tu lagarto, que estaba por ahí. ¿Te acuerdas que había que darle grillos para comer?", ha comentado Álex, dando más datos que sustentan su versión de lo ocurrido.

"Gilbert dice que no le hablaste a Juanpi hasta las cinco de la tarde y es que a las cinco de la tarde fue cuando tú me llevaste a mí y a otro colega al parking de la discoteca para que cogiéramos mi coche y volviéramos a casa", ha apostillado el ex de Marieta, que todavía ha sacado una prueba más: una captura de pantalla de un chat de Instagram de un amigo suyo en el que se ve a este dándole las gracias a Mara por "acogerles aquel día en su casa" y ella le contesta en audio, mandándole "un besazo a todos" y diciéndole que se verán "prontito".