¡Revolución en 'The Ultimate Warrior'! Los equipos cambian por completo tras los robos

Los concursantes descalificados han dicho adiós a la espectacular villa de ‘The Ultimate Warrior’ y a su participación en el reality de MMA de Mediaset Infinity, por lo que solo quedan ocho concursantes que se verán las caras en la fase final del programa.

Sin embargo, hay un pequeño inconveniente y es que los dos equipos están en desigualdad de condiciones. Por un lado, The Climent Club tiene en sus filas a seis concursantes y, por otro, The Black Panther tiene a dos.

Por ello, Misho y Guanyar han tenido que interrumpir una agradable comida de los concursantes con sus entrenadores para dar una información que lo iba a cambiar todo: “Hemos venido a joderos un poco. Tenemos que daros una noticia”, apuntaban los presentadores.

Después de eso, han explicado que ambos equipos no estaban en igualdad de condiciones y que tenía que haber cambios: “Nuestra idea es que The Black Panther pueda robar a un peleador y que The Climent Club ceda a uno de los suyos”, decían los conductores de ‘The Ultimate Warrior’.

Ha sido entonces cuando los entrenadores han tenido que enfrentarse a una complicada elección: “Pensadlo bien porque no son decisiones fáciles”, declaraban Misho y Guanyar. Tras escuchar esa advertencia, los que forman a los luchadores han tenido que tomar la palabra y han dicho en voz alta su elección.

