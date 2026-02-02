Yess Castro no ha podido evitar emocionarse al hablar de su complicada situación familiar

Los guerreros de ‘The Ultimate Warrior’ están a punto de enfrentarse a la segunda ronda de combates y tendrán que demostrar en ellos que tienen todas las cualidades para convertirse en ganadores de reality de MMA de Mediaset Infinity. Eso sí, antes de la pelea, han recibido unos obsequios que les han dado la fuerza que necesitan.

Abenohara Navarro se rompe con la sorpresa de sus hijos

Los primeros en recibir las sorpresas de sus familiares han sido los luchadores que pertenecen al bando de ‘The Black Panther’. Por un lado, Abenohara no ha podido contener la emoción al ver el obsequio que le han mandado sus hijos.

Entre lágrimas, la canaria ha querido dejar claro lo mucho que los echo de menos: “Para mí, ellos son todo. He tenido tiempos difíciles desde que nacieron, pero ellos son mi motor para seguir adelante”, declaraba la luchadora.

Chuki y Carolan ‘La Berraca’ tampoco se han quedado sin sus sorpresas y han recibido de lo más emocionados los obsequios que les han enviado sus seres queridos: “Me faltan vidas para darle todo lo que me ha dado ella”, apuntaba el luchador, tras ver el regalo de su madre.

Yess Castro rompe a llorar con el obsequio de su familia

Después de ‘The Black Panther’, los concursantes que entrenan junto a los hermanos Climent también han tenido la oportunidad de abrir la caja que contenía los objetos de sus familiares. La primera ha sido Sarah ‘The Wrestler’, que se ha roto por completo al ver un obsequio de alguien a quien quiere mucho.

Fer ‘El Caballo’ tampoco ha podido controlar su emoción con el homenaje a su abuelo fallecido y Yess Castro ha roto a llorar al recordar la situación en la que se encuentra su familia: “Tuve que hacer mucho para sacar a mi familia del peligro. Escapé para acá y al único que he podido traer es a mi perro”, decía.

Completamente derrumbada, la luchadora ha añadido unas desgarradoras palabras: “Espero poder sacar de la mierda a mi madre, a mis hermanos y sentir que están a salvo conmigo”, decía la luchadora, que ha asegurado que el obsequio que le han enviado le recuerda que es “una luchadora y una guerrera: “Esto me vuelve más fuerte”.