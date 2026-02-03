Adriana Dorronsoro y Pepe del Real, compañeros de programa de la exconcursante, cuestionan su abandono voluntario del reality

Adriana Dorronsoro, sobre el acercamiento entre Anita y Andrea en 'GH DÚO': "Necesitaba olvidarse de Montoya"

El abandono de Carmen Borrego de ‘GH DÚO’ - entró formando pareja con su amiga Belén Rodríguez - ha vuelto a colocarla en el centro del foco mediático y ha generado un intenso debate en los platós de Telecinco. La colaboradora, que decidió poner fin de manera voluntaria a su participación en el reality, explicó que no se encontraba bien emocionalmente dentro de la casa, una decisión que ha sido analizada y cuestionada por sus propios compañeros de ‘Vamos a ver’.

Desde el inicio de su aventura en ‘GH DÚO’, Carmen se mostró más vulnerable de lo habitual. Lejos de la imagen desenfadada y cercana que suele proyectar en televisión, su paso por la casa estuvo marcado por el agotamiento, la incomodidad y una evidente dificultad para adaptarse a la convivencia. Finalmente, y tras varios días de reflexión, optó por abandonar, alegando que su bienestar personal debía estar por encima del concurso.

En ‘Vamos a ver’, las reacciones - como puedes ver dando play al vídeo - no tardaron en llegar y fueron claramente contrapuestas. Adriana Dorronsoro se posicionó como una de las pocas voces que defendieron abiertamente a Carmen. La periodista apeló a la salud mental y al conocimiento personal que tiene de ella fuera de cámaras. “Carmen es una tía súper divertida y disfrutona, y en el reality la he visto apagada”, aseguró, subrayando que cuando una persona no se encuentra bien en un entorno tan exigente como un reality, no tiene sentido obligarse a permanecer. Adriana reconoció la decepción que puede generar su abandono en la audiencia, pero insistió en que “desde fuera es muy fácil juzgar” sin ponerse en el lugar de quien lo está pasando mal.

Muy distinta hay sido la postura de Pepe del Real, que no ocultó su malestar con la decisión de su compañera. Aunque admitió que la convivencia en la casa puede ser “muy tensa” y que Carmen pudiera sentirse superada, consideró que abandonar no es la solución. Con tono irónico, llegó a compararla con Oriana Marzoli, conocida por sus repetidos abandonos en realities.

Otro de los momentazos de la pasada gala de 'GH DÚO' que generó un gran debate fue el reencuentro de Mara y Juanpi tras conocerse la infidelidad de esta. Adriana Dorronsoro y Pepe del Real vivieron ese momento pegados al televisor, sin embargo, esperaban que Mara hubiese sido un poco más honesta y no creen "que esté enamorada de él". Los dos televisivos no creen que Mara se sienta atraída por el andaluz, y piensan que ha hecho un papelón para seguir teniendo repercusión mediáticamente. ¡Dale al play!