Exconcursantes y defensores se mojan en exclusiva y señalan a los posibles expulsados de la noche, ¿se cumplirán sus pronósticos en el ‘Superjueves’ más decisivo de 'GH DÚO'?

¿La inmunidad o la nominación directa?: lo que elegirían los concursantes de 'GH DÚO', según sus defensores

La gala de esta noche promete ser una de las más intensas de la edición. 'GH DÚO' vive un ‘Superjueves’ marcado por una doble expulsión, nervios acumulados y muchas incógnitas sobre el futuro de los concursantes. Los nominados —Antonio Canales, Cristina Piaget y Sonia Madoc— se juegan su permanencia en una noche decisiva.

El primer gran momento llegaba con la apertura del sobre de la salvación. La audiencia decidía que Sandra Barrios continuara en la casa, desatando la emoción entre sus compañeros. Juanpi, Andrea y Anita no dudaban en correr a abrazarla, felices de que fuera ella la primera en librarse de la expulsión. Su salvación deja el foco puesto en el resto de nominados, que siguen en peligro.

Los exconcursantes señalan a los expulsados de la noche

En exclusiva para esta web, Carmen Borrego, John Guts y Mario Jefferson han analizado la situación y han compartido sus sensaciones sobre lo que puede ocurrir esta noche.

Algunos coinciden en que todo apunta a uno de los concursantes como principal perjudicado de la gala, señalando que su concurso ha cambiado con el paso del tiempo. Otros reconocen que, aunque le tienen cariño, su evolución podría haberle pasado factura. Además, desde fuera también se apunta a que hay perfiles que no están aportando demasiado contenido al programa, llegando a ser calificados como “muebles”.

Pero la noche no terminará con la primera salida. Tras conocerse el nombre del expulsado entre los nominados, se abrirá una nueva votación en positivo entre todos los habitantes de la casa. El concursante con menos apoyo será el segundo expulsado, un giro que convierte esta parte de la gala en la más imprevisible. Incluso los propios exhabitantes reconocen que cualquiera puede verse sorprendido.

En el vídeo que encabeza esta noticia, además, puede verse claramente a quién señalan como uno de los posibles afectados. Dale play.

Las defensas exclusivas de los defensores en plató

Con Sandra ya salvada, la atención se centra ahora en las defensas que hemos podido conocer en exclusiva para esta web. Laura Arjona, defensora en plató de Cristina, Pol, amigo de Antonio Canales, y Jorge Moreno, amigo de Sonia Madoc, han compartido sus argumentos para pedir el apoyo del público y defender la continuidad de sus respectivos concursantes.

Unos alegatos clave en una noche en la que cada detalle puede marcar la diferencia. Dale play.