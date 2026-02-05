Adriana Dorronsoro y Pepe del Real se han posicionado en el conflicto generado por las burlas de Anita Williams sobre el tamaño del miembro de Manuel

La relación entre Anita Williams y Manuel González ha sido una de las tramas que más ha dado de qué hablar en la televisión en el último año, desde que salieron de ‘La isla de las tentaciones 8’ hasta su reciente entrada en ‘GH DÚO’, pasando por los reencuentros, debates y tensiones que han protagonizado junto el otro protagonista de esta historia, Montoya.

Todo comenzó en ‘La isla de las tentaciones’ cuando Anita, entonces pareja de Montoya, cayó en la tentación con Manuel, soltero gaditano con el que conectó desde el primer día y con quien terminó teniendo encuentros íntimos dentro de ‘Villa Playa’. Su acercamiento provocó el colapso emocional de Montoya, que llegó incluso a abandonar la hoguera tras ver las imágenes de su novia con Manuel.

La historia siguió una vez terminado el programa: tras varios reencuentros tensos entre Anita y Montoya, y encuentros fuera del formato con Manuel, la trama de este triángulo amoroso continuó acaparando titulares y debates televisivos.

Recientemente, en ‘GH DÚO’, la convivencia entre Anita y Manuel volvió a ser un escenario de conflicto. Tal y como os mostramos en el vídeo que encabeza la noticia, Manuel ha mostrado su hartazgo porque Anita habría hecho comentarios burlones sobre el tamaño de su miembro —algo que ha terminado convirtiéndose en tema recurrente tanto dentro como fuera del reality— y que él considera una forma de ridiculización que ya no está dispuesto a tolerar:

“Cuando comes tanta gamba es que te gusta porque si no te gusta no repites tanto”.

La opinión de los colaboradores a favor de Manuel

La polémica ha traspasado la pantalla llegando a los platós de televisión y a las redes, y varios colaboradores del mundo televisivo han dado su opinión al respecto. Adriana Dorronsoro, conocida por sus comentarios sin filtros en programas del corazón, fue clara al ser preguntada por esta situación: “Hombre, pues muy mal. Me parece muy feo, tanto los chicos como las chicas. Reírse de eso o de otra persona me parece feo. Así que creo que en este caso tiene razón Manuel. No se debe reír Anita del tamaño de su miembro, porque igual tiene otras cosas maravillosas”, destacando que las burlas personales cruzan una línea que no debería traspasarse.

Una opinión que fue compartida también por Pepe del Real que fue muy crítico con Anita y sacó a relucir otras cosas buenas que puede tener Manuel en el caso de que sea verdad lo que la catalana está diciendo.

Los colaboradores, tajantes ante el abandono de Carmen Borrego en 'GH DÚO': "Es la nueva Oriana"

Carmen Borrego ha decidido abandonar voluntariamente GH DÚO, generando un debate intenso entre los colaboradores televisivos sobre su salida del reality. La tertuliana, que entró en el concurso acompañada por su amiga Belén Rodríguez, explicó que no se sentía bien dentro de la casa y que el nivel de tensión y la convivencia la estaban sobrepasando, por lo que priorizó su bienestar personal sobre la continuidad en el programa.

En el plató de ‘Vamos a ver’, las reacciones fueron claras y contrapuestas. Adriana Dorronsoro defendió la decisión de Carmen, enfatizando la importancia de la salud mental y señalando que, aunque pueda decepcionar a parte de la audiencia, es comprensible que alguien que no se encuentra bien en un entorno tan exigente como un reality decida marcharse. Por el contrario, Pepe del Real mostró su descontento con la salida de Carmen, argumentando que abandonar no es la mejor solución pese a reconocer las dificultades de convivencia, ¡dale al play!