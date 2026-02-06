Ana Carrillo 06 FEB 2026 - 13:38h.

La familia del compañero de dúo de Cristina Piaget ha emitido un comunicado para salir en su defensa

Carlos Lozano, entre lágrimas en 'GH DÚO' al acordarse de una persona muy especial para él: "Es inaguantable"

Compartir







En el 'Superjueves' de 'GH DÚO' se vivió una tensa discusión entre Carlos Lozano y algunos de sus compañeros. Sandra Barrios le acusó de "baboso" y esa palabra hizo intervenir a Jorge Javier Vázquez, que dio un aplaudido discurso en plató. La familia del compañero de dúo de Cristina Piaget también ha reaccionado al hecho de que le dediquen este tipo de calificativos en las redes sociales y han emitido un comunicado en la cuenta oficial de Instagram del concursante.

Junto a varias fotos en las que aparece Carlos junto a su única hija, Luna Lozano, y su exmujer y madre de su hija, Mónica Hoyos, han escrito unas líneas en las que piden respeto hacia él por los comentarios que leen en redes sociales: "Vamos a decirlo claro, que ya está bien. Estamos viendo y leyendo muchas tonterías sobre Carlos: que si 'baboso', que si 'viejo verde', que si está obsesionado con la comida, que si no se ducha… Vamos, el pack completo de caricatura barata. Y no, no es verdad".

"Carlos es un señor, un caballero y un profesional como la copa de un pino. Lleva toda la vida trabajando en televisión, respetando a compañeros y al público, y no va a ser ahora cuando cuatro comentarios interesados tiren por tierra una trayectoria intachable", continúa el comunicado, en el que se afirma que la familia considera que las críticas a Carlos se producen porque es un concursante "fuerte, con personalidad y no pasa desapercibido".

"Lo que pedimos es simple: que no se coma la cabeza la audiencia con rumores y exageraciones, y que se premie la educación, el respeto y las buenas formas, y no los comportamientos que todos estamos viendo de otros que van dando lecciones pero no las aplican. Carlos es: un gran padre, un gran hijo, un gran amigo y un gran profesional, de los que ya no abundan. Nos quedamos con eso. Con su educación, su saber estar y su manera de comportarse, incluso cuando otros no están a la altura. ¡Gracias a todos los que sabéis ver más allá del ruido valientes!", concluye la familia de Carlos Lozano en su comunicado.

Famosos como Colate y Leticia Requejo han aplaudido estas líneas, como han hecho muchos fans del comunicador, que quieren que cesen ciertos comentarios hacia él.

'GH DÚO', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'GH DÚO' a través de nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: