Noemí Salazar se ha sincerado con sus seguidores acerca de la decisión de Raquel Salazar de enfrentarse a Carlos Lozano y Cristina Piaget

Raquel Salazar fue la primera en pulsar el botón azul que significaba estar nominada y arrastrar a su pareja de concurso, Antonio Canales, a la nominación. Juntos escogieron enfrentarse a Carlos Lozano y a Cristina Piaget y fue la participante de 'Los Gipsy Kings' la que quiso sacar de la lista de nominados a su compañero, por lo que los tres nominados de esta semana en 'GH DÚO' son Carlos Lozano, Cristina Piaget y Raquel Salazar; dos decisiones sobre las que se ha pronunciado su hija y defensora en plató, la influencer Noemí Salazar.

"Me quiero desahogar con vosotros", ha comenzado diciendo Noemí en su stories, donde ha confesado que le ha parecido que su madre ha sido muy atrevida al enfrentarse a la nominación con Carlos y Cristina porque considera que los tres son grandes protagonistas de la edición y que la expulsión va a estar muy reñida: "Creo que mi madre ha jugado como una jabata, ella no quiere estar allí pasando las semanas en balde, creo que ha hecho un juego increíble pero es una semana difícil".

Noemí ha explicado que considera que el concurso es "un juego" y que no va "contra nadie" en el plano personal pero que tiene que pedirle a sus seguidores que voten para expulsar a Carlos Lozano: "Sé que es difícil porque sé que es una persona muy potente en 'Gran Hermano', pero creo que lo podemos conseguir. La verdad es que creo que Carlos y Cristina están teniendo mucho apoyo fuera, pero no os quiero subestimar que llevamos tres de tres: primero fuimos a por John Guts, luego a por Belén Rodríguez y luego a por Sonia Madoc".

