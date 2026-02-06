El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

Compartir







06 FEB 2026 - 08:16h.

Tras las expulsiones de Sonia Madoc y Andrea Sabatini, llegaron las nominaciones rápidas. Se trata de una manera de expulsar a la mayor brevedad, como esos juicios exprés en los que al acusado casi no le da tiempo ni de sentarse. En la pantalla del salón se podía leer la siguiente frase: “El destino favorece a los valientes”. Y a su lado un enorme pulsador azul. Tal vez tendría que haber puesto en la pantalla aquello de “no pulses el botón azul”, que funciona siempre dado un mecanismo psicológico por el cual sentimos atracción por lo prohibido. La apelación a la valentía de los concursantes también funcionó y después de que Antonio Canales se lo pensase un poco, corrieron a pulsarlo Anita Willimas junto a Raquel Salazar. Fue está última quien llegó antes, sin saber que se estaba disparando al pie (es una metáfora) por primera vez.

Pulsar el botón azul comportaba estar nominado automáticamente y arrastrar consigo al otro componente del dúo, los otros si fueran un trío. Por tanto, estaban nominados provisionalmente Raquel y Canales. Esa era la noticia mala, porque la buena consistía en que el dúo debía elegir el dúo o trío que los acompañaría en la palestra. Como era obvio, eligieron a Carlos Lozano y Cristina Piaget. Pero Raquel y Canales tenían el poder de la salvación y decidieron usarlo. Entonces Raquel decidía que fuera su compañero el salvado, con lo cual se estaba disparando al pie por segunda vez. En apenas diez minutos disparaba y se terminaba de rematar. Raquel eligió mal día para ser valiente, aunque Canales se lo agradecerá, ya que se salva de la expulsión una vez más.

¿Por qué me parece tan mala decisión utilizar el poder de la salvación estando nominados junto a Carlos y Cristina? Sabemos que la expulsión es diferente dependiendo de quienes se enfrentan a ella. No es lo mismo ir contra los dos grandes protagonistas de la edición que si tuvieran que debatirse con Juanpi Vega y Gloria González, dos de los más intrascendentes, más o menos como lo era Andrea. Pero puestos a tener que enfrentarse a aquellos dos pesos pesados hubieran hecho mejor no salvándose ninguno de los dos. Haciéndolo ponen todo el peso de la balanza del lado de Carlos y Cristina al ser dos, con el riesgo de que Raquel salga expulsada como en una catapulta. No la salva ni el “culo cuadrado” que tiene, según su propia apreciación, ni la “puchaina gorda”, también dicho por ella. Por cierto, si no fuera porque Raquel desconoce el significado de la palabra “machista” me parecería normal que sepa usar bien el término “puchaina”, acuñado en redes sociales para referirse a la vagina por imitación de la pronunciación de ese término en lengua inglesa.

En Gran Hermano todo puede pasar, pero anoche Raquel hizo lo que estaba en su mano para salir expulsada el próximo jueves. El voto se habría dividido en caso de seguir nominado Canales, pero así los seguidores de Carlos y Cristina no van a vacilar como habrían hecho si tuvieran que elegir expulsarle a él o a Raquel. El voto se concentra, por lo que es muy probable que salga la del clan de los Salazar. Sus dos errores estratégicos venían a rematar su peor noche, ya que antes había sido elegida por Belén Rodríguez como una de sus sirvientas durante los próximos días. Se trata de la prueba semanal, durante la cual permanecerá en la casa esta exconcursante. Entró repartiendo estopa a diestro y siniestro, llevándose la peor parte sus tres sirvientes. Aparte de Raquel Salazar lo serán Manuel González y Antonio Canales.

De los tres sirvientes de Belén solo Raquel comenzó negándose nada más conocer la situación. “No voy a servir a esta persona”, decía. Pronto cambió el discurso, justo lo que tardó Jorge Javier Vázquez en aclarar que se trata de la prueba. Negarse a hacer su labor supondría darla por perdida y pasar una semana más penurias con la comida al tener el presupuesto básico. Pero la avanzadilla de Belén respecto a lo que puede pasar estos próximos días me pareció lo mejor de la noche. Les dejó las cosas claras a Canales, Raquel y Manuel, aunque con este último tiene menos cuentas pendientes. Con Sonia pudo hablar poco, lo cual no importa porque le quedaba poco para despedirse. Al resto les dijo lo suficiente, especialmente respecto al bochornoso espectáculo de hostigamiento a Cristina en el ‘confe’ o las insinuaciones de Sandra Barrios sobre Carlos Lozano.

Se están pasando de frenada

Lo que no pasó de ser un momento de cachondeo vivido por todo el grupo durante la miniprueba de la ameba era convertido en plena gala por Sandra como una muestra de que Carlos es un viejo verde baboso que arrima cebolleta cuando puede. Resulta que fueron ellos quienes empezaron la broma, especialmente Manuel, el burletero. De él salió decir que Sonia estaba buscando guerra, lo cual no necesariamente tiene un significado sexual. Se puede buscar guerra en el sentido de provocar la pelea. Pero Manuel creo que no se refería eso. Anoche, con gran cobardía, negaba haberlo dicho. No solo eso, siguió durante toda la gala provocando Carlos y Cristina. Está claro que juegan a calentar el hervidero a ver si logran una baja obligada por las circunstancias. Como no pueden con ellos por la vía legal lo intentan emulando a una pandilla de barrio. Así intimidan, provocan, se burlan y hostigan a sus enemigos de manera organizada.

Estuvo acertado Jorge Javier Vázquez en su discurso dirigido a todos los miembros de la casa, y en particular cuando se centraba en las desafortunadas palabras de Sandra a Carlos. Venía a cuento porque las cosas se habían salido de madre y algo debían hacer para reconducir un poco la situación. Es lo que pasa cuando el enfrentamiento supera lo permisible y termina siendo incómodo para el espectador. No hace gracia lo que dijo Sandra de Carlos, pero tampoco que estén frecuentemente sugiriendo que Cristina padece una enfermedad mental. Presumía ayer Juanpi de haberle dicho a Cristina que debería ir al médico cuando salga de la casa. El mérito era que ella se ofendiera por llamarla loca, a lo que Raquel respondía: “La han protegido mucho con ese tema, pero sí que lo está”.

Una vez más se repite la historia de que veamos disculparse a Cristina Piaget mientras los demás se van de rositas. En la sala de confesiones pasó de todo, entre otras cosas que Anita Williams volvía a hacer la “gracia” rociar a Cristina con un spray. No tengo nada en contra de que Sandra Barrios enseñe el culo, incluso siendo algo gratuito y fuera de lugar. Pero eso también formaba parte del hostigamiento y el todos contra uno. Ese uno era Cristina, que reaccionaba haciendo la peineta en lo que pareció un acto de desconsideración hacia el presentador. Imposible pedir control y moderación a alguien en su estado. Al final le cargan a ella siempre el muerto. Si Anita la llama “mala pécora” y Cristina responde “mala pécora serás tú”, adivine el lector a quién le echan los perros por decir tal cosa. A Anita no, eso estaba más que claro.

Sonia Madoc y Andrea Sabatini expulsados, ya son dos menos

En ‘Los diez negritos’, la novela de Agatha Christie, al menos iban cayendo de uno en uno, a diferencia de lo que está pasando desde la semana pasada en este GH Dúo, ya que cada viernes caen dos. Entre los cuatro nominados fue expulsada Sonia, tras haberse salvado Raquel y Cristina, por ese orden. Raquel se ha salvado esta semana porque había urgencia por desalojar a otros dos nominados. Esos eran Antonio y Sonia, perdiendo esta última la partida con resultado de 57,9 % a 42,1 %. Pero los porcentajes interesantes eran los primeros que conocíamos anoche. Comparando esos datos con los del domingo podemos saber que Canales pasó de ser el tercero más votado al segundo.

El domingo estaban así las cosas: 36,9 %, 19,2 %, 17,1 %, 15,7 % y 11,1 %, siendo el porcentaje más bajo de Raquel, que durante la gala había subido cuatro puntos. Si tardan más en salvar igual habría superado al siguiente. Anoche estaban los porcentajes así antes de salvarse Sandra: 38,7 %, 18,7 % 25,4 % y 17,2 %. Sabiendo que el porcentaje menor era de Sandra, está claro que Canales subió más de 8 puntos en estos cuatro días, mientras Cristina bajaba medio punto. Siguiendo mi argumento del principio, Canales heredó casi todo el porcentaje de votos que habían ido destinados a Raquel. Por tanto, el domingo se dibujaba que Sonia se enfrentase en duelo con Cristina, en lugar de Antonio. Al final, Sonia y Antonio subían casi 20 puntos cada uno.

Sonia Madoc ha sido una concursante peculiar, muy encerrada siempre en sí misma y algo grotesca en ocasiones. Anoche pretendió hacernos creer que ha gustado de intentar llevarse bien con todos, pero mi sensación es que no ha llegado a establecer una relación de confianza con nadie. Si acaso con Carmen Borrego o Belén Rodríguez, pero nada másas. Aunque ya entonces se observaban sus problemas para comunicarse con los demás, de igual manera que le costaba intervenir en las galas, lo cual ha reconocido ella misma. Nadie llorará su ausencia en esa casa. Diría más, ni siquiera lo van a notar. Tampoco los espectadores, quienes no debemos nada a una concursante que pasó sin pena ni gloria.

En cuanto a Andrea Sabatini, ni siquiera tengo seguridad de que me vaya a dar para completar un párrafo. Se disputó con Juanpi Vega el puesto de menos votado por la audiencia en positivo. Demasiado desastroso el resultado para ambos, teniendo en cuenta el arrastre de La isla de las tentaciones y la gran bolsa de seguidores que trae cada uno como su principal pasaporte a este concurso, mucho más veterano que aquel. No es extraño que hayan desaprovechado su procedencia y la fama que les precedía porque tanto Andrea como Juanpi han sido los dos unos muebles. Pero muebles auxiliares, de los que no cuesta nada prescindir. Unos escabeles que nadie usa, por ejemplo. Eso sí, la salida de Andrea debilita al numeroso grupo de los jóvenes.

Lo mejor de que Andrea fuera el menos votado en positivo es que esto malogra la carpeta forzada que tenía montada con Anita. Se notaba mucho que no les entusiasmaba la idea, por eso han ido tan despacio. Tal vez habrían acelerado un poco si llegan a imaginarse esta segunda expulsión de la noche. Pero ellos estaban convencidos de que saldrían Carlos o Cristina. Hasta ese punto están obcecados, incapaces de apreciar una realidad palmaria que no admite muchas dudas. Los veteranos se han echado a la espalda la edición y gracias a ellos estamos viendo esta suerte de renacimiento del formato. Nadie se acordará de Andresa Sabatini.

Moleskine del gato

La supergala de este superjueves hacía el programa número 1.000 de Gran Hermano. 1.000 programas en directo desde el ya mítico estudio 6 de Mediaset, el de los realities y algo más. 600 concursantes pasaron por la casa durante 9 años de vida en directo. Este último es el dato que más me impresionó entre los dados anoche. Si ponemos seguidas todas las horas del 24 horas desde la primera edición suman la escalofriante cifra de 9 años enteros y verdaderos. ¡Larga vida a Gran Hermano!

En el vídeo de hoy reflexiono sobre la torpeza de concursantes incapaces de tener un poco de picardía para evitar aquello que no aprueba el espectador. Si hay algo suficientemente demostrado harían bien en intentar aprovechar esa información para no tropezar otra vez en la misma piedra.

[Todas las imágenes de este texto han sido capturadas por el autor]