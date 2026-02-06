Franco Tenaglia ha protagonizado un bonito momento en la casa de 'The Ultimate Warrior'

Disfruta de 'The Ultimate Warrior' en Mediaset Infinity

Compartir







En de ‘The Ultimate Warrior’, hemos visto a Franco Tenaglia protagonizar algún que otro enfrentamiento, pelear en el tatami con todas sus fuerzas y hasta relatar algunos episodios de su dura vida. Sin embargo, hasta ahora, no lo habíamos visto emocionarse como lo ha hecho al reencontrarse con alguien muy especial para él.

Franco Tenaglia ha tenido la oportunidad de recibir a uno de sus seres queridos en el reality de MMA de Mediaset Infinity y no ha podido contener la emoción al verlo después de varios días separados. ¡Menudo reencuentro!

Franco Tenaglia se reencuentra con su ‘hijo’

Mientras disfrutaban de unos minutos de descanso en el jardín, el perro de Franco Tenaglia ha entrado en la villa y le ha dado una bonita sorpresa. Ringo ha aparecido como una auténtica estrella y ha acaparado las miradas y las muestras de cariño de todos los participantes del programa.

El luchador ha explicado que es un perro “muy sociable” y que, para él, es como su “hijo”: “Tiene un año y medio. No le quiero decir que es adoptado porque él se cree que nació de mis hue***”, decía el concursante. “No lo quiero desilusionar”, apuntaba. Si quieres ver cómo ha sido el momento, dale al play al vídeo que encabeza esta noticia.