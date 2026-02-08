La madre de la concursante de 'GH DÚO' se ha mostrado muy orgullosa de su hija y ha confesado que hay algunos aspectos de su personalidad que aún la audiencia desconoce

La actual edición de ‘GH DÚO’ se ha convertido en una de las más intensas de los últimos años, con dinámicas de convivencia que mezclan el pasado, las relaciones personales y los conflictos emocionales. Entre los nombres que más están dando que hablar está el de Sandra Barrios, conocida por su paso por ‘La isla de las tentaciones 9’, quien apareció como concursante oficial en una de las galas más comentadas de la temporada y casi desde su llegada ha protagonizado varias tramas dentro de la casa de Tres Cantos.

La andaluza se reencontró con Juanpi Vega y Andrea Sabatini, dos personas con las que compartió historia fuera del reality, y su reencuentro estuvo marcado por la tensión, los silencios incómodos y un ambiente cargado de emoción desde el primer momento. Los tres fueron confirmados como trío dentro del concurso, una noticia que emocionó a la audiencia dada la complejidad de la historia compartida entre ellos.

La defensa de Sandra, la madre de la concursante

Dentro de la convivencia, Sandra ha vivido momentos de alta presión y también episodios de vulnerabilidad. En una escena reciente, rompió a llorar tras sentirse afectada por comentarios de uno de sus compañeros, algo que puso de manifiesto la intensidad emocional con la que está viviendo su paso por ‘GH DÚO’. Otro de los episodios que ha marcado su estancia dentro de la casa fue la fuerte discusión que tuvo con Andrea, al que intentó desenmascarar argumentando que ya no le iba a cubrir las espaldas.

En paralelo a lo que ocurre dentro de la casa, una de las piezas informativas más relevantes del concurso ha sido la presencia de la madre de Sandra Barrios en plató para comentar ese paso por el reality desde fuera. En las declaraciones que ha concedido en exclusiva para esta web y que puedes ver dando play, la madre ha defendido la naturalidad y autenticidad de su hija. Porque, según aseguró, Sandra está siendo fiel a sí misma dentro de la casa, y esa espontaneidad es, a su juicio, una de las claves para conectar con el público.

Sobre cómo ve a su hija en la convivencia, la madre destacó que la encuentra bien, integrada en las dinámicas con sus compañeros y respondiendo con fortaleza a los retos que supone el aislamiento televisado. También señaló que hay aspectos de la personalidad de Sandra que el público quizá todavía no conoce, pero que ella confía en que la audiencia pueda verlos conforme avance el concurso.

