La colaboradora televisiva y Mario Jefferson han concedido una entrevista exclusiva donde hacen autocrítica y balance de su paso por 'GH DÚO'
La cuarta edición de ‘GH DÚO’ ha vivido intensos momentos en los últimos días, con una convivencia que se ha complicado dentro de la nueva casa ubicada en Las Tablas. La gala más reciente de Telecinco volvió a apostar por una doble expulsión sorpresa y una intervención directa del presentador Jorge Javier Vázquez para pedir respeto entre los concursantes, debido a los crecientes conflictos y tensiones que han marcado la semana.
La propia audiencia ha tenido un papel decisivo en la dinámica: tras una expulsión clásica, que tuvo como expulsada a Sonia Madoc. La nueva votación exprés volvió a dejar fuera de la casa a uno de los habitantes, el italiano Andrea, rompiendo así el trío que formaba junto a Juanpi y Sandra.
Entre los protagonistas de esta edición que ya se despidieron de la convivencia están Carmen Borrego y Mario Jefferson, que han compartido en nuestra web sus impresiones sobre la experiencia dentro del reality, respondiendo a preguntas clave sobre lo que vivieron en GH Dúo.
Carmen Borrego se sincera sobre una convivencia exigente
Carmen reflexionó sobre lo que le resultó más complicado de la convivencia, señalando aspectos del día a día y la relación con otros participantes. En sus respuestas, destacó las dificultades de adaptarse a un entorno donde las tensiones pueden dispararse y donde gestionar emociones y actitudes es tan importante como cualquier prueba del juego: “Lo he gestionado bastante mal”, admitió la colaboradora.
Sobre lo que aprendió de sí misma durante su concurso, Carmen expuso una mirada introspectiva sobre cómo se vio a sí misma frente a los retos diarios. También fue muy honesta al compartir cuál sería el principal consejo que daría a alguien antes de entrar por primera vez en la casa, destacando la gestión emocional como un aspecto clave.
A la hora de identificar al concursante más estratega de esta edición, Carmen apuntó a uno de los nombres con más presencia en la casa, dejando claro cómo ha percibido la estrategia y el juego.
Tras varias semanas de convivencia, Borrego decidió abandonar el programa voluntariamente, priorizando su bienestar tras una experiencia que reconoció como exigente y agotadora.
Mario Jefferson: "No creo que haya ninguna historia de amor en la casa, no nos hemos ni tocado"
Mario, por su parte, recordó con humor y honestidad – como puedes ver dando play al vídeo - algunas de las situaciones que le costaron más durante su estancia, así como lo que ha aprendido de sí mismo en un entorno tan singular como el de ‘GH DÚO’. Su consejo para futuros participantes pone el foco en la paciencia y en las relaciones dentro de la casa.
También comparte su percepción sobre quién ha ejercido la estrategia con más habilidad entre los concursantes, y ofrece una valoración sobre la posibilidad de historias sentimentales en la casa, matizando cómo se vivieron esos vínculos en su caso: "No creo que haya ninguna historia de amor en la casa, no nos hemos ni tocado", señala admitiendo que dadas las tensiones que hay en la casa cree que no han tenido tiempo de pensar en ello.