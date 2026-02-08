Exconcursantes y defensores se mojan sobre la estrategia en 'GH DÚO': “Les está saliendo el tiro por la culata”

Tras un mes de convivencia en 'GH DÚO', los exconcursantes y defensores opinan sin filtros sobre quién es el más estratega de la edición, ¡dale play!

Después de un mes de convivencia en la casa de 'GH DÚO', las estrategias, alianzas y movimientos empiezan a ser cada vez más evidentes. Los exconcursantes y defensores ya conocen lo suficiente como para detectar quién está jugando mejor sus cartas… y no han dudado en decirlo.

Hemos preguntado a defensores y exconcursantes quién consideran que es el más estratega de la edición y, aunque algunos dudan, otros lo tienen clarísimo. En el vídeo que encabeza esta noticia, varios participantes de las galas desde plató señalan directamente al concursante que, para ellos, está dominando el juego. “Estrategas son todos, pero unos saben jugar y otros no”, asegura uno de ellos. “Empezó un poco tarde, pero ahora lo está haciendo bastante bien”, añade otro.

Juego discreto, comentarios clave y estrategias fallidas

Entre las respuestas también hay quien destaca a perfiles más silenciosos, que prefieren mantenerse en segundo plano, pero que lanzan mensajes muy calculados en momentos clave. Además, algunos reconocen que no todas las estrategias están funcionando: “Están intentando ser estrategas, pero les está saliendo al revés”, comentan desde dentro. La presión, la convivencia y las nominaciones están poniendo a prueba a todos.

Mientras unos valoran a quienes se implican en el juego, otros muestran sus dudas sobre ciertas actitudes dentro de la casa: “Me gusta la gente que juega, pero a veces no entiendo su forma de hacerlo”, confiesa una concursante. Una prueba más de que, en 'GH DÚO', cada movimiento cuenta.

Las opiniones están claras… y los nombres también se dicen en el vídeo que encabeza esta noticia. Si quieres descubrir quién es, para muchos, el gran estratega de la edición, dale play y no te pierdas sus respuestas.

Carmen Borrego reflexiona en exclusiva sobre lo que le resultó más complicado de la convivencia, señalando aspectos del día a día y la relación con otros participantes. En sus respuestas, destacó las dificultades de adaptarse a un entorno donde las tensiones pueden dispararse y donde gestionar emociones y actitudes es tan importante como cualquier prueba del juego: “Lo he gestionado bastante mal”, admitió la colaboradora.

