Mario Jefferson, sobre su paso por 'GH DÚO': “Me costó mucho adaptarme y hasta ir al baño fue un reto”

Hablamos con el cantante tras su salida de 'GH DÚO', donde hace balance de su paso por la casa y se sincera sobre la convivencia, ¡dale play!

Los colaboradores, tajantes ante el abandono de Carmen Borrego en 'GH DÚO': "Es la nueva Oriana"

Compartir







La salida de Mario Jefferson de 'GH DÚO' sigue dando que hablar. El cantante fue expulsado la semana pasada por decisión de la audiencia, convirtiéndose en el tercer concursante en abandonar la casa de Tres Cantos tras un concurso marcado por la discreción.

Lejos de desaparecer del foco mediático, Mario ha tenido la oportunidad de explicar su versión de los hechos. Apenas unos días después de su salida, y todavía inmerso en el impacto del reality, concedió una entrevista en plató en la que habló en exclusiva para esta web. Tras su marcha, su paso por el programa fue analizado en programas como 'Vamos a ver', donde algunos colaboradores coincidieron en señalar su bajo perfil dentro del concurso.

En exclusiva, Adriana Dorronsoro y Pepe del Real cuestionaron su falta de protagonismo y su escasa implicación en los conflictos de la casa, una percepción que también compartía parte de la audiencia.

Este contexto ha acompañado a Mario en sus primeras apariciones tras abandonar el reality, obligándole a enfrentarse a una valoración pública poco favorable. Una semana después de su expulsión, hace balance de su experiencia, todavía reciente y sin apenas tiempo para digerir todo lo vivido.

Durante la entrevista, el cantante se mostró natural, sincero y con sentido del humor, reconociendo que el encierro le había supuesto un reto personal: “Aprendes mucho de ti mismo ahí dentro. La convivencia es lo más complicado”.

Mario admitió que algunas situaciones le resultaron especialmente duras y que, en ocasiones, prefirió mantenerse al margen para evitar conflictos innecesarios, una actitud que, según él, pudo perjudicarle dentro del juego.

“No ha habido historia de amor en la casa”

Uno de los temas más comentados de su entrevista fue su opinión sobre los posibles romances en el reality. Frente a las especulaciones, Mario fue claro: “No creo que haya ninguna historia de amor en la casa, no nos hemos ni tocado”. El cantante explicó que el ambiente de tensión, las estrategias y las nominaciones constantes impedían que surgieran vínculos reales: “Con todo lo que hay, no tienes tiempo ni cabeza para pensar en eso”. En su caso, asegura que vivió las relaciones desde el respeto y la amistad, sin que llegaran a consolidarse sentimientos más profundos.

Lejos de mostrarse resentido, Mario optó por un discurso autocrítico y reflexivo. Reconoció que quizá debería haberse implicado más en determinadas situaciones y que su perfil tranquilo no siempre encaja en un formato tan intenso como GH DÚO. Además, quiso lanzar un consejo a futuros concursantes: “Hay que tener mucha paciencia y cuidar las relaciones dentro de la casa”.

Ahora, ya fuera del reality, el cantante afronta esta nueva etapa con la intención de centrarse en su carrera, convencido de que, pese a las críticas, la experiencia le ha servido para crecer a nivel personal.

Dale play para ver la entrevista completa.