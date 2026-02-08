John Guts hace balance tras su paso por 'GH DÚO': “Me faltó tiempo para jugar mis cartas”

Hablamos con John Guts tras su expulsión de 'GH DÚO' sobre su paso por la casa, su estrategia y sus cuentas pendientes con algunos compañeros, ¡dale play!

El paso de John Guts por 'GH DÚO' fue breve, pero intenso. El concursante mexicano llegó a la casa con fama de estratega y “villano” televisivo, y tras su expulsión ha concedido una entrevista en la que hace balance de su experiencia, defiende su forma de jugar y lanza varios dardos a sus excompañeros.

Un concursante que llegó dispuesto a revolucionar la casa

John Guts aterrizó en España con una trayectoria consolidada en realities latinoamericanos, donde se ganó el apodo de “villano” por su carácter competitivo y su gusto por la confrontación. En 'GH DÚO', su llegada generó grandes expectativas. Desde el primer momento, se presentó como un jugador estratégico, dispuesto a mover fichas y provocar tensiones. Y, aunque logró alterar la dinámica de la casa, su aventura terminó antes de lo esperado.

“Me faltó tiempo para hacer todas mis artimañas”

En su entrevista tras la expulsión, John reconoce que se quedó con ganas de más: “Siempre me sentí en casa. No tuve inconveniente con nadie. Al contrario, me faltó un poquito de tiempo para poder hacer todas las artimañas que tenía pendientes”. Lejos de mostrarse decepcionado, asegura que vivió el reality con tranquilidad y autoconocimiento: “Soy una persona con pleno control, paz y un autoconocimiento casi envidiable”.

Uno de los puntos clave de su discurso es su defensa del “juego inteligente”. John Guts insiste en que su estilo se basa en la estrategia y no en las historias sentimentales: “Hay muchas formas de jugar este juego. No sé por qué siempre juegan a ver quién se enamora”.

Para él, el reality debería tener más traiciones, giros y movimientos arriesgados: “Hay que jugar con saña, con estrategia, con inteligencia. Hay que traicionar de vez en cuando si hace falta”. En este sentido, se reafirma como uno de los concursantes más calculadores: “Definitivamente, el más estratega de toda la casa lo soy yo”.

Durante la entrevista, John no evita hablar de sus antiguos compañeros, especialmente del dúo formado por Carlos y Cristina. Sobre una posible relación entre ellos, se muestra tajante: “Están jugando”. También acusa a Carlos de manejar la situación a su favor y de repetir patrones con distintas concursantes, lo que, según él, forma parte de una estrategia poco transparente

Aunque su estancia fue corta, John Guts provocó conflictos, generó debate en redes y mantuvo su papel de “villano estratégico” hasta el final. Con esta entrevista, deja claro que no se arrepiente de su forma de jugar y que, de haber tenido más tiempo, habría apostado aún más fuerte por dos cosas claves en un reality como 'GH DÚO'.

Dale play para ver la entrevista completa.