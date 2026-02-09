Pedro Jiménez 09 FEB 2026 - 00:56h.

Compartir







Raquel Salazar ha estado a punto de activar el protocolo de abandono en la casa de 'GH DÚO'. ¿El motivo? Cristina Piaget pensaba que alguien se había comido su ración o parte de comida correspondiente, desatando esto un fuerte enfrentamiento entre la modelo y Raquel Salazar, una de las señaladas por Piaget. Esta bronca ha llegado hasta el plató de 'GH DÚO', trasladando dicho enfrentamiento a Miguel Frigenti y Noemí Salazar, defensora de su madre Raquel. Y es que tras las imágenes de la susodicha bronca, el colaborador ha destapado algo de Raquel Salazar y Noemí no ha dudado en responderle.

"Aquí están muchos compañeros y pueden saber cómo es ella", ha dicho Noemí Salazar. En ese momento, Miguel Frigenti ha subrayado que "sí lo escondió" (la ración de Cristina Piaget). "Lo escondió y lo voy a explicar yo. ¡No vamos a mentir a la audiencia!", ha señalado Frigenti, tajante y visiblemente cabreado. Pero antes de eso, la reina del 'brilli brilli' ha contado que todo viene porque su madre es la que racionaliza la comida: "Ahí son buitres y se comen todo... esta mañana el bacon se lo han desayunado ellos, no mi madre. Se ha podido equivocar, pero tenía más en la reserva".

Miguel Frigenti ha desvelado con todo lujo de detalles lo que ha ocurrido: "He visto el 24 horas. Al princpio, el lomo está arriba y lo esconde abajo. Ahí, Anita le dice 'cállate', para que no se descubra. Y luego, el lomo de Cristina, se lo cocina y se lo da a Juanpi. Esto lo he visto yo con mis ojos". "¡Mentira!", ha dicho Noemí Salazar, molesta ante las palabras del colaborador. Palabras que no se acabarían ahí: "Otra cosa voy a decir, porque si no no me voy a quedar tranquilo. Estoy cansado ya".

Hay que recordar que Raquel Salazar es una de las nominadas semanales junto a Carlos Lozano y Cristina Piaget: "Ha empezado una campaña de victimismo. Te voy a decir la frase que dijo ayer Raquel en el 24 horas. Y esto lo puede comprobar el programa y, además, lo ha visto muchísima gente y está en redes sociales".

Miguel Frigenti ha sacado el móvil y, tras indicar que el marido de Cristina Piaget falleció hace dos meses -algo que compartió la propia Cristina Piaget en su momento- el colaborador ha dicho algo que dijo Raquel Salazar en la casa ante sus más allegados y cercanos en el reality: "'Lo ha contado para dar pena, de todas formas, está descansando de ella'. ¡Esa es tu madre!".

Ion Aramendi se ha visto obligado a intervenir en ese momento para recalcar que es mejor no hablar de temas que tienen que ver con fuera de la casa: "Es un golpe bajo", ha dicho Noemí Salazar.