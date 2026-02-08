La hija de Raquel Salazar ver a su madre como una pieza clave del concurso por todos los momentos y desencuentros que está protagonizando

Carmen Borrego hace autocrítica de su paso por 'GH DÚO': "Lo he gestionado bastante mal"

Compartir







‘GH DÚO’ continúa con una convivencia que está marcada por momentos de alta tensión, y las dobles expulsiones que dejan las estrategias a y los propios concursantes totalmente descolocados. Entre los habitantes de la casa que más están dando que hablar y cobrando un gran protagonismo está Raquel Salazar, cuya presencia se ha convertido en uno de los ejes de la narrativa de esta temporada, tanto por su carácter como por la forma en que se está enfrentando a los retos del concurso.

Desde las primeras galas, Raquel ha demostrado ser una participante activa en la dinámica de grupo: no solo ha protagonizado decisiones clave en las nominaciones —como pulsar el polémico botón azul que la situó directamente en la lista de nominados y arrastró consigo a su compañero de dúo, Canales— sino también por su capacidad para mover la casa y alterar estrategias ajenas. Su acción en la pasada gala de nominaciones dejó en evidencia que, más allá de convivir, los concursantes tendrán que gestionar las consecuencias de decisiones individuales que impactan a todos.

Los conflictos dentro de la casa tampoco han sido ajenos a Raquel. Distintos enfrentamientos, como una discusión por unas lentejas con Cristina Piaget que se volvió motivo de debate entre los compañeros, han puesto a Raquel en el centro de la escena, evidenciando tanto sus diferencias como su carácter firme para defender su posición.

Noemí Salazar, orgullosa del concurso que está haciendo su madre

Además de su presencia dentro de la casa, el concurso de Raquel también ha tenido eco fuera, especialmente a través de las palabras de su hija Noemí Salazar, que actúa como su defensora en plató. En una entrevista concedida en exclusiva a esta web, Noemí destaca que ve a su madre “muy bien, siendo ella misma”, incluso en un ambiente que describe con humor como “la casa del terror”, donde ve convivir a los concursantes al límite del ritmo televisivo. Según Noemí, Raquel ha mostrado una naturalidad y una actitud conciliadora, siendo capaz de ayudar a otros y dar consejos sin guardar rencor, algo que considera una cualidad esencial que aporta a la convivencia del grupo.

Noemí también subraya que su madre aporta a la casa un papel casi de ‘madre’ para los demás, un rol que nadie más desempeña y que ha generado juego positivo y momentos de apoyo dentro del concurso. Sobre un posible mensaje directo para Raquel, Noemí confiesa que le diría que disfrute al máximo de la experiencia, incluso que a veces tome las situaciones con más humor, pero siempre con orgullo por cómo está afrontando cada día de convivencia. ¿Por qué merece su madre llegar a la final? La respuesta la tienes dando play al vídeo que encabeza esta noticia.

La madre de Sandra Barrios defiende el concurso que está haciendo su hija en 'GH DÚO': "La veo muy bien"

La madre de Sandra también ha querido hacer balance del concurso que está realizando hasta ahora su hija en 'GH DÚO' destacando su naturalidad como el aspecto que hace que la audiencia conecte con ella. Para Sandra, su primogénita aún no ha mostrado algunas facetas que pueden cautivar al público y por eso cree que merece llegar a la final, ¡dale al play!