Los colaboradores estallan contra los concursantes de ‘GH DÚO’ por los robos de comida: “Qué pesados son”

Los colaboradores analizan en exclusiva las sanciones por los robos de comida y coinciden en que, mientras haya hambre en la casa, los concursantes seguirán saltándose las normas, ¡dale play!

La última sanción impuesta en 'GH DÚO' por los robos de comida ha vuelto a situar el foco en uno de los grandes conflictos del concurso. Una semana después del castigo anunciado en la gala presentada por Ion Aramendi, varios colaboradores han valorado lo ocurrido en exclusiva para esta web y coinciden en que la situación está lejos de solucionarse.

Alejandra Prat, Leticia Requejo, Giovanna González y Pepe del Real analizan el comportamiento de los concursantes y lo tienen claro: el hambre y la convivencia extrema seguirán empujándolos a saltarse las normas.

“Mientras haya hambre, habrá robos”

En declaraciones exclusivas para esta web, los colaboradores explican que la nueva sanción, con la reducción del presupuesto al 50 %, no servirá para frenar estas conductas. “Van a seguir robando hasta el último día, porque se pasa mucha hambre”, aseguran. Según su análisis, cuando los concursantes comprueban que el castigo no es “tan duro” como esperaban, se sienten legitimados para repetirlo: “Piensan: ‘¿Por qué no voy a hacerlo si al final pasa poco?’".

Más allá de la necesidad, algunos colaboradores apuntan a otro factor clave: la búsqueda de protagonismo. “La única forma de dar vidilla es robando. Si no, la casa está parada y nadie habla de ti”, explican.

Desde su punto de vista, muchos participantes recurren a estas infracciones para generar contenido, conflictos y minutos de pantalla, convirtiendo el robo de comida en una herramienta más dentro del juego. Además, los tertulianos coinciden en que lo ocurrido en esta edición no es una excepción: “Esto pasa en todos los realities. Ha pasado siempre: en 'Gran Hermano', en 'Supervivientes'… donde hay hambre, hay robo”, recuerdan. Para ellos, la escasez y la presión psicológica terminan provocando este tipo de comportamientos, independientemente del formato o de los concursantes.

Sin embargo, no todos justifican estas acciones. Algunos colaboradores advierten del riesgo de convertir los robos en algo habitual. “No puede ser un libertinaje. Con la comida no se juega. Un día se va a liar de verdad”, alertan. Según señalan, el efecto imitación —“si ellos roban, nosotros también”— está haciendo que el problema se extienda y complique aún más la convivencia. Sobre este punto, los colaboradores consideran que el problema no es quién empieza, sino que nadie quiere quedarse atrás: “Siempre hay uno que da el primer paso, pero luego todos se suben al carro”.

Los conflictos dentro de la casa tampoco han sido ajenos a Raquel Salazar. Distintos enfrentamientos, como una discusión por unas lentejas con Cristina Piaget que se volvió motivo de debate entre los compañeros, han puesto a Raquel en el centro de la escena, evidenciando tanto sus diferencias como su carácter firme para defender su posición.

Además de su presencia dentro de la casa, el concurso de Raquel también ha tenido eco fuera, especialmente a través de las palabras de su hija Noemí Salazar, que actúa como su defensora en plató. En una entrevista concedida en exclusiva a esta web, Noemí destaca que ve a su madre “muy bien, siendo ella misma”, incluso en un ambiente que describe con humor como “la casa del terror”, donde ve convivir a los concursantes al límite del ritmo televisivo. Dale play para escuchar sus palabras.