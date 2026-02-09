Ana Carrillo 09 FEB 2026 - 16:23h.

Marta Peñate ha subido a TikTok el vídeo de su conversación con Borja Silva y Darío Linero

Borja revela lo que Almudena no lleva bien de su vida y el motivo de sus discusiones: "Entiendo su preocupación"

Compartir







En el segundo programa de 'Tentaciones Privé' se reencontraron Darío Linero y Borja Silva, que acudieron al formato que presenta Marta Peñate en Mediaset Infinity para aclarar sus cuentas pendientes. En todo momento empatizaron el uno con el otro y mantuvieron una conversación en la que se sinceraron en compañía de Terelu Campos y Tony Spina, los colaboradores del programa.

Marta Peñate ha confesado en TikTok que Darío y Borja estuvieron riéndose juntos desde antes de que comenzara la grabación del programa, que el "buen rollo" permaneció durante todo el programa pese a que trataron temas delicados y que le gustó mucho el resultado: "Para hacer un buen programa no hay que discutir siempre y lo han demostrado los dos".

Ese buen rollo se transmite en la conversación que los dos exparticipantes de 'La isla de las tentaciones 9' tuvieron con Marta Peñate después de la grabación de 'Tentaciones Privé', una conversación que ha compartido la presentadora en TikTok. En la charla comentan la gran diferencia de seguidores que existe entre ambos: el actual novio de Almudena Porras comenta que tiene 408.000 seguidores en Instagram mientras que su ex señala que él ronda los 90.000.

"Dime la verdad: ¿te molesta que él tenga más seguidores que tú?", le pregunta Marta a Darío, que lo niega: "Es que es entendible". La canaria comenta entonces que su objetivo es que le suban los seguidores al malagueño, una petición a la que se suma Borja: "Mi gente, es buen chaval, seguidlo, hacedme caso que es buena gente".

Tras esas palabras, Borja le pide a Almudena que entienda su petición, provocando las risas de Darío y de Marta Peñate, que exclama: "¡Almudena te va a dejar de seguir a ti!".