Sandra Barneda comparte nuevas imágenes desde República Dominicana: "Seguimos grabando la temporada 10 de 'La isla de las tentaciones'"

Sandra Barneda y Mertixell Estruch
Sandra Barneda junto a Meritxell Estruch en la playa. Instagram (@sandrabarneda)
Hace un par de semanas, Sandra Barneda anunciaba en su perfil de Instagram que ya se encontraba en República Dominicana, preparada para que dieran comienzo las grabaciones de la décima edición de 'La isla de las tentaciones', en la que nuevas parejas pondrán a prueba su relación.

La presentadora ha vuelto a compartir imágenes desde el país caribeño para contarle al millón de seguidores con los que cuenta en esta red social que continúa allí, en plenas grabaciones de las nuevas entregas que se emitirán en Telecinco.

"Seguimos por República Dominicana grabando la temporada 10 de 'La isla de las tentaciones'. ¡Qué ganas de que lo veáis todo!", ha escrito en el copy de su post, en el que ha escogido como foto principal una en la que aparece caminando por la playa, abrazada a Meritxell Estruch, directora del programa.

Sus seguidores se han mostrado entusiasmados con la idea de ver en Telecinco la décima edición de 'La isla de las tentaciones', pero hasta entonces se pueden seguir todos los salseos de la novena edición cada miércoles en Mediaset Infinity en 'Tentaciones Privé', videopodcast que presenta Marta Peñate.

