Soraya desvela cuál es su relación actual con Érika en 'Tentaciones Privé'

Álvaro Rubio habla para ‘Tentaciones Privé’ tras convertirse en padre junto a Mayeli "Han sido un parto muy largo"

En el quinteto amoroso que hemos vivido hoy en 'Tentaciones Privé', la quinta en discordia ha sido Soraya, soltera de 'La isla de las tentaciones 9', que ha conectado con el programa para dar su versión y desvelar todos los detalles. En el programa hemos visto los mensajes que la tentadora se intercambió con el futbolista Rodri Sánchez, novio de Érika, mientras se estaban conociendo.

Durante esta conversación, Rodri y Soraya han hablado para quedar y verse en persona y reconocía qué tenía con Érika: "Yo se lo dejé claro a ella, que no quiero nada serio y puedo hacer lo que quiera. Tampoco tiene que enterarse de nada", decía el futbolista. Además, los dos hablaron para conocerse y mantener relaciones íntimas.

Soraya confirmó que Rodri le insistió para que viajara, aunque finalmente no lo hizo: “Gracias a Dios no fui. Empecé a ver cosas en redes y quise asegurarme, porque me decía que fuera a conocerlo y luego me enteré de que estaba hablando con otra también”, admitía la tentadora ante las preguntas de Marta Peñate.

Su relación con Érika

La tentadora explicó que, aunque al principio tenía buena relación con Érika, esta se rompió tras el reencuentro del programa. Según Soraya, la amistad se deterioró cuando supo que Érika estaba viéndose con Darío mientras ella también hablaba con él. Soraya aseguró no saber con certeza si Érika y Rodri se estaban conociendo al mismo tiempo, pero sí dejó claro que, por lo que vio en los mensajes, Rodri mostraba un claro interés en ella.

"No creo que vayan a durar nada"

A preguntas del programa, Soraya aseguró no saber con certeza si Érika y Rodri se estaban conociendo al mismo tiempo, pero sí dejó claro que, por lo que vio en los mensajes, Rodri mostraba un claro interés en ella: “No creo que vaya a durar nada. Si dura es porque los dos son iguales. Él habla con muchas chicas y ella con muchos chicos, a ver cuál cae”, explicaba.

Además, reveló que otra chica le habría escrito para enseñarle más conversaciones en las que Rodri también negaba a Érika, lo que refuerza la versión de que el futbolista podría estar tonteando con varias personas a la vez, incluso estando ya en una relación: “Vi el panorama y dije: corto el rollo. A mí esto no me gustó”.