Patricia Fernández 11 FEB 2026 - 23:10h.

¡Descubre cómo se encuentran Álvaro y Mayeli después de haber sido padres de Alma!

Alba García reacciona a la paternidad de Álvaro Rubio y Mayeli Díaz: “Por parte de la familia de él, no le va a faltar nada”

Álvaro Rubio y Mayeli han sido padres de su primera hija en común y él ha dicho sus primeras palabras en 'Tentaciones Privé' sobre cómo se encuentra ella y cómo están viviendo sus primeros días.

El que participase en 'La isla de las tentaciones 9' junto a Mayeli y dieran el bombazo asegurando en su hoguera juntos que estaban esperando un hijo antes de abandonar la experiencia, decía sus primeras palabras para nuestro programa sobre cómo se encuentra: "Estamos bien, muy contentos, Mayeli está bien". El que hablaba de cómo fue este momento: "Fueron casi 48 horas hospitalizados y casi 6 horas parto, muy largo, pero muy bonito".

"Mayeli y Alma están descansando, nos ha salido una niña muy buena y estoy mejor que nunca, soy más feliz que nunca, esto es una bendición. Es preciosa, no os podéis ni imaginar lo bonita que es", decía el exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' en este audio para nuestro programa, al que agradecía los mensajes que ha recibido.