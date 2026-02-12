Telecinco.es 12 FEB 2026 - 21:40h.

Los defensores analizan el ecosistema de la casa, desde llevar a todos al límite hasta la sensibilidad ante las críticas; además, desvelamos qué mensajes urgentes les enviarían para no perder el concurso

Exconcursantes y defensores se mojan sobre la estrategia en 'GH DÚO': “Les está saliendo el tiro por la culata”

En la casa de 'GH DÚO' no sobra nadie, o al menos, eso es lo que defienden quiénes mejor los conocen. Cada concursante es una pieza fundamental en el engranaje del reality y sus defensores en plató tienen muy claro qué es lo que hace a sus amigos o familiares insustituibles frente al resto. ¿Qué aportan realmente a la convivencia que no aporta nadie más?.

Hemos hablado con Jonathan (defensor de Anita), Noemí Salazar (hija de Raquel), Laura Arjona (defensora de Cristina) y Sandra (defensora de Sandra Barrios) para definir el rol de cada una y sus respuestas dibujan un mapa perfecto de las tensiones y emociones que mueven la casa. Además, nos han dejado unos mensajes que le dirían a sus defensores si pudieran.

El motor del conflicto y la figura materna

Para Jonathan, la presencia de Anita es el combustible del programa. Lejos de suavizar su imagen, reivindica su intensidad: "Aporta carácter, garra y sinceridad". Según su visión, Anita es necesaria porque es el catalizador que "pone a todo el mundo en los extremos", obligando a que pasen cosas y a que las tramas exploten.

En el polo opuesto, Noemí Salazar, dibuja a Raquel como el pilar emocional y la define como la encargada del "papel de madre" de la casa, esa figura que siempre está para "ayudar y dar consejos". Para su hija, Raquel es "super autentica" y está dando mucho juego precisamente desde esa posición y no dudaría en decirle que se tome los conflictos más a risa y disfrute de la experiencia.

Verdad artística frente a naturalidad

Por su parte, Laura Arjona defiende la complejidad de Cristina Piaget, ya que a pesar de estar en el centro de todas las polémicas, Laura asegura que su defendida aporta "verdad, diversión y mucho arte". Destaca su sensibilidad como un valor añadido que la hace real frente a las estrategias de otros. Mientras tanto, la defensora de Sandra Barrios pone en valor que a veces escasea en Guadalix la naturalidad sin filtros.

El consejo vital: "Cierra esa boquita"

Pero conocerlos tan bien también implica saber cuál es su talón de Aquiles. Aprovechando este análisis, los defensores también han confesado qué mensaje les enviarían ahora mismo si pudieran. Y aquí Jonathan es tajante, sabiendo que esa garra es un arma de doble filo, le pediría a Anita que luche hasta el final, pero que tenga cabeza y "cierre esa boquita" en los momentos clave. Un consejo de contención que comparte Laura para Cristina: "Que no se deje provocar".

Dale play a los vídeos para escuchar el análisis completo de los defensores y sus mensajes de apoyo.