Sandra y su novio, José Luis, aceptan una 'hora sin cámaras' durante la gala de 'GH DÚO'

Sandra Barrios destapa que Juanpi sabía la deslealtad de Mara antes de 'El debate final de las tentaciones': "Helena le hizo videollamada"

La noche más romántica de 'GH DÚO' comenzó por todo lo alto con uno de los momentos más comentados de la edición: el esperado reencuentro entre Sandra y su novio José Luis. Lo que no se esperaban es que también contarían con un invitado muy especial como testigo: Juanpi, el ex de la gaditana.

Desde el primer minuto, la escena estuvo cargada de emociones, bromas y tensión contenida. José Luis y Juanpi protagonizaron una conversación distendida en la que ambos dejaron claro que, pese al pasado, hay respeto y buena sintonía. Juanpi no dudó en apoyar la relación de Sandra con José Luis: “Para que esté con alguien que la trate mal, yo con él sé que la va a tratar bien. Sé que es buen chaval y me gusta que esté con él”, afirmaba el exnovio de Sandra.

Por su parte, José Luis también se mostró tranquilo con la cercanía entre su novia y su ex dentro de la casa: “No me ha dolido ni me ha molestado. Al revés, prefiero que ellos acaben bien, de verdad”, explicaba el nuevo novio de la concursante momentos antes de reencontrarse con ella.

Juanpi, el “sujeta velas” de la noche

El momento más comentado llegó cuando quedó claro que Juanpi estaba ejerciendo de tercera persona en discordia durante un reencuentro claramente íntimo. Entre risas y bromas, los presentes no tardaron en señalar lo evidente: Juanpi estaba “aguantando vela”. Incluso desde plató se lo tomaron con humor, mientras Sandra y José Luis compartían confidencias, recuerdos y gestos de cariño.

La concursante llegó a confesar que empezaba a olvidarse del olor de su novio, provocando un momento de lo más romántico. “Estamos viendo lo que significa estar de vela en un sitio”, comentaba Jorge Javier, mientras Juanpi asumía su papel con deportividad y cogía una vela de la romántica suit que el programa había preparado para la pareja.

Una hora sin cámaras para Sandra y José Luis

Una vez Juanpi abandonaba la habitación, Jorge Javier les comunicaba a Sandra y José Luis que podrían disponer de la suit preparada a conciencia de la manera más romántica posible: fresas, champán, nata y velas durante su esperada 'Hora sin cámaras' para celebrar el amor con intimidad total.

La gaditana no dudó en aceptar la propuesta, mientras que su pareja aseguró que solo quiere "estar con ella y hablar". ¿Qué pasará entre Sandra y José Luis durante los próximos 60 minutos sin cámaras?