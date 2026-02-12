En una conversación, Carolan ha dado a entender que podría haber tenido algo con Yess Castro

Pocas horas antes de enfrentarse a un brutal combate en la jaula de ‘The Ultimate Warrior’, Carolan ‘La Berraca’ y Yess Castro ‘La reina de la calle’ han tenido tiempo para disfrutar de una charla con sus compañeros y han dado a entender que entre ellas podría haber pasado algo.

Mientras conversaban con Fer ‘El Caballo’ y Chuki, las dos han dejado al descubierto lo que podría ser su secreto más íntimo. ¿Han tenido algo? Todo ha empezado con una afirmación de Yess Castro, que ha hecho que salten todas las alarmas.

Tras asegurar que, para ella, Carolan era una persona muy importante, declaraba: “No solo hemos sido compañeras de equipo, también hemos estado durmiendo juntas”, decía. Al escuchar esas palabras, la canaria no ha dudado en hacer un gesto con las manos que ha llamado la atención de todos.

Carolan ha hecho un gesto con el que ha insinuado que entre ellas había surgido la pasión y Yess Castro no ha tardado en frenarlo: “Eso no lo digas”. Sin embargo, ya era demasiado tarde y el resto de los compañeros han empezado a bromear con el supuesto romance entre ambas.