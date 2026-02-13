La periodista se moja en exclusiva sobre el reality y analiza a sus protagonistas con declaraciones sin filtros, ¡dale play!

¿Corazón o calculadora? Los colaboradores destapan los montajes y estrategias de 'GH DÚO'

Alexia Rivas ha hecho balance en exclusiva para esta web sobre la actual edición de 'GH DÚO'. Y lo ha hecho sin filtros, pronunciándose sobre los concursantes que más le convencen, los que menos soporta y uno de los momentos más comentados del programa.

La colaboradora tiene claro quiénes son, para ella, los grandes protagonistas del reality: “Les veo dos animales televisivos, los metería en cualquier reality. Son un valor seguro”, asegura al hablar de sus favoritos. Además, destaca que “lo han pasado mal dentro de la casa”, un factor que considera importante. Pero no todos los perfiles le generan la misma simpatía, pronunciándose sobre uno de los grupos más debatidos del concurso y dejando muy clara su postura: “No dan contenido del bueno. A veces les veo bastante maleducados. No es el tipo de contenido que yo votaría para ganar”.

La concursante de 'GH DÚO' que no soporta Alexia Rivas

Más contundente aún se muestra al referirse a una de las concursantes que menos le gusta: “Me cae muy mal, tengo que decirlo. Es súper grosera… y encima es profesora”.

La salida de Carmen Borrego también fue objeto de análisis. Alexia valoró ese episodio que cambió el ritmo del concurso con una frase clara: “Ya sabemos que cuando quiere entra y cuando quiere sale… no parece muy profesional”. A pesar de todo, hace un balance global muy positivo del formato: “Ha sido una pedazo de edición. El casting, sublime. Ha tenido de todo. Ojalá durara mucho más”.

Un análisis sincero, con nombres propios y sin medias tintas, que vuelve a poner el foco en los grandes debates de 'GH DÚO'. Todas sus declaraciones completas, en el vídeo. ¡Dale play!

¿Quién es el mejor jugador y quién está más sobrevalorado en 'GH DÚO'?

La convivencia en 'GH DÚO' ha alcanzado ese punto de ebullición donde las estrategias dejan de ser sutiles y los bandos se dibujan con trazo grueso. Entre nominaciones y alianzas que se tambalean, la audiencia se debate entre premiar al que no molesta o al estratega que incendia la convivencia.

Hemos trasladado esta duda a nuestros colaboradores: ¿Quién está jugando mejor sus cartas y quién tiene una fama inmerecida? Y ojo, porque el veredicto es demoledor: hay casi unanimidad en el trono, pero mucha división sobre lo que es jugar limpio.

Dale play para conocer sus respuestas.