Antía Troncoso 13 FEB 2026 - 01:02h.

Luna, hija de Mónica Hoyos y Carlos Lozano, sale por primera vez en televisión para mandar un mensaje de apoyo a su padre

En la noche más romántica de 'GH DÚO', Carlos Lozano recibe una especial e inesperada sorpresa. El concursante ha tenido un esperadísimo reencuentro con su exmujer Mónica Hoyos, quien acudía al programa en representación del amor de la vida del concursante, su hija. Pero la sorpresa no terminaba aquí. Por primera vez en televisión, Luna conectaba en directo para apoyar a su padre en su concurso.

Tras un gran conflicto con sus compañeros a raíz de la sanción que esta noche han recibido los concursantes por traspasar todos los límites, Carlos Lozano se dirigía a la nave de Tres Cantos bastante afectado por la gran bronca que acababa de protagonizar contra sus compañeros. Lo que no esperaba el concursante al entrar, era encontrarse con su exmujer Mónica Hoyos.

Una visita que llenaba de felicidad al concursante. "Eres un campeón. Vengo en nombre y representación del amor de tú vida. Te está siguiendo todo el tiempo. No estás solo en la casa, tú eres la casa. Nos has hecho vibrar, eres un crack", le decía Mónica a un emocionadísimo Carlos Lozano.

El concursante le preguntaba a Mónica por Luna, la hija que tienen en común, y ésta le decía que estaba muy bien y que se encontraba estudiando gracias al esfuerzo que han hecho ambos por darle lo mejor. Jorge le preguntaba a Carlos si le gustaría saber la opinión de su hija sobre su concurso y, ante la respuesta afirmativa de éste, su hija conectaba en directo.

Luna conecta en 'GH DÚO' para apoyar a su padre Carlos Lozano

Carlos rompía a llorar nada más ver a su hija, quien tomaba la palabra para darle unas palabras de ánimo y apoyo a su padre: "Te echo mucho de menos papá. Estoy viéndote cada vez que puedo. Estoy súper orgullosa de ti. Por mucho que diga la gente que no tienes familia y eres un desterrado. Son comentarios que no te pueden afectar porque es mentira", aseguraba Luna.

Además, la hija de Mónica y Carlos salía en defensa de su progenitor y le aconsejaba: "No dejes que te corrompan, que los comentarios no te afecten, cuídate y piensa en ti. La envidia no es sana". "Te quiero mucho, mi vida. No quiero que te preocupes por mí", le decía Carlos a Luna con lágrimas en los ojos.

También, Luna le desvelaba a Jorge Javier lo que le había dicho a su padre antes de entrar a la casa de 'GH DÚO' en caso de que tuviese un affaire en el programa: "Le dije que fuera con cabeza, pero prefiero no verlo", Asimismo, la hija del concursante explicaba cómo está viviendo el concurso de su padre: "Hay comentarios que creo que son innecesarios. Se lo están tomando muy en serio o yendo a hacer daño".