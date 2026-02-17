La presentadora de 'La isla de las tentaciones' ya conoce todos los nombres que formarán parte de la nueva edición del reality

Claudia Chacón, concursante de ‘Supervivientes 2026’: “La convivencia, sabiendo como soy, va a ser complicada”

Compartir







La nueva edición de ‘Supervivientes 2026' ya calienta motores en Telecinco y, aunque la cadena mantiene parte del casting bajo llave, varios nombres han sido ya confirmados por la organización, entre ellos: Gabriela Guillén, Alberto Ávila, Claudia Chacón y Alex de la Croix (y muchos otros son rumores que aún no han sido anunciados oficialmente), pondrán rumbo a Honduras, escenario habitual del formato, donde deberán enfrentarse a la falta de comida, las duras pruebas físicas y la convivencia extrema.

El reality más extremo de la televisión que acaba de ganar el Premio Iris a Mejor Realización volverá a apostar por una mezcla de perfiles televisivos y rostros procedentes de redes sociales, una fórmula que en los últimos años ha revitalizado el programa y ha tenido a la audiencia más enganchada que nunca. Según fuentes de la cadena, el casting de este año es “especialmente potente” y promete sorpresas que aún no han visto la luz.

Y precisamente de ello hemos estado hablando desde esta web con Sandra Barneda que volverá a estar al frente de los debates y las galas. La presentadora, que ha conducido formatos como ‘La isla de las tentaciones’, entre otros muchos, se ha consolidado como una figura clave por su capacidad para analizar conflictos y aportar una mirada emocional a los concursantes.

Preguntada por la necesidad de una nueva edición, Barneda se mostró entusiasta: “Es que ‘Supervivientes’ es como las pilas Duracell. Todos los concursantes de este año, el casting… es buenísimo. Este año me quedo flipada. Pero no te puedo decir nada tampoco”, nos decía con una sonrisa pero manteniendo el secreto. Para la comunicadora - como puedes ver dando play al vídeo que encabeza la noticia-, el programa “es el rey de los realities o la reina de los realities”, porque supone “luchar contra ti mismo tanto en lo físico como en lo mental y emocional”, por eso el público necesita una nueva edición y por eso es tan diferente a otros formatos.

María Lamela, la nueva presentadora de 'Supervivientes'

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una de las grandes novedades de esta nueva edición es María Lamela que toma el relevo de Laura Madrueño. La periodista, recién aterrizada en las inmediaciones de Mediaset, se ha sentado con Telecinco.es para dar una entrevista exclusiva como rostro del reality en los Cayos Cochinos. La conversación llega en un momento decisivo tanto para el formato como para su trayectoria profesional, y ha explicado el gran reto que supone en su carrera presentar este reality desde Honduras, ¡dale al play!