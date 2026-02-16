Hablamos con María Lamela, la nueva presentadora de 'Supervivientes' desde Honduras antes de emprender su viaje; en esta charla se sincera sobre el reto, la presión del directo y el sueño que cumple, ¡dale play!

Laura Madrueño cuenta el motivo por el que pone fin a su etapa en 'Supervivientes' y dedica unas palabras a su sucesora María Lamela

La cuenta atrás para ‘Supervivientes 2026’ ya ha comenzado y lo hace con una novedad clave: María Lamela será la nueva presentadora desde Honduras. Tras el anuncio oficial de su fichaje —tomando el relevo de Laura Madrueño— la periodista se ha sentado con Telecinco.es para una entrevista exclusiva como rostro del reality en los Cayos Cochinos. La conversación llega en un momento decisivo tanto para el formato como para su trayectoria profesional.

En esta charla exclusiva, María Lamela repasa cómo recibió la noticia de su fichaje. Explica su reacción inicial y cómo asimiló que estaba ante uno de los mayores desafíos de su carrera. El contexto no es menor: la periodista llega tras casi ocho años vinculada a la actualidad televisiva, donde ha ejercido como reportera, investigadora y copresentadora. "Me pilló absolutamente por sorpresa", nos cuenta.

Ese bagaje en directo y en situaciones de presión informativa es, precisamente, uno de los pilares que la respaldan ahora. Uno de los puntos centrales de la entrevista es su mirada honesta sobre lo que más le impone de esta aventura. María no esquiva el vértigo: reconoce el respeto que le generan las condiciones extremas, el directo en un entorno cambiante y la responsabilidad de conducir pruebas icónicas del programa. El clima, los imprevistos técnicos y la intensidad emocional de los concursantes convierten cada gala en un ejercicio de control y templanza. En la entrevista, la joven deja claro que asume esa presión como parte del reto.

Una experiencia que conecta con su pasado

Más allá del salto profesional, María reflexiona sobre qué etapa vital conecta con este momento. Habla de sus inicios como reportera todoterreno, de su formación en Comunicación Audiovisual y de cómo su experiencia en la televisión autonómica de Galicia le enseñó a enfrentarse a escenarios imprevisibles.

También recordamos su paso por el reality ‘Salvaxe’ en 2024, una experiencia que, en retrospectiva, parece haber sido un entrenamiento previo para este salto a un formato de mayor dimensión y donde ella misma nos cuenta todo lo que aprendió y podrá poner en práctica en Honduras.

Otro de los ejes de la entrevista es la conciencia de continuidad. María asume que llega a un puesto con historia y referentes muy claros: toma el relevo directo de Laura Madrueño, pero también hereda el legado de Lara Álvarez, dos de las figuras más reconocibles del formato desde Honduras. La periodista es consciente de que el público tiene expectativas altas y de que su papel estará inevitablemente ligado a quienes la precedieron: "Son grandes profesionales y grandes personas".

Miedos, renuncias y un lado más personal

También abordamos una cuestión clave: cómo se prepara emocionalmente para gestionar conflictos, lágrimas, abandonos o momentos límite desde Honduras. Aquí emerge su perfil más periodístico. la joven explica que entiende su papel como narradora y mediadora, alguien que debe mantener la calma incluso cuando la situación se desborda. Su experiencia cubriendo actualidad —incluyendo momentos tensos en directo— le ha dado herramientas que ahora trasladará al terreno del entretenimiento.

María también nos cuenta lo que va a echar de menos durante su estancia en Honduras, de cómo afronta la distancia y de qué pequeños detalles personales la acompañarán en esta experiencia. También hay espacio para el humor y para preguntas más ligeras que permiten descubrir su carácter: natural, directa y consciente del privilegio —y la responsabilidad— que implica este momento.

María Lamela asume el reto como un punto de inflexión: pasar del periodismo de actualidad a liderar uno de los formatos más potentes de la televisión nacional implica ampliar registro, ganar visibilidad y enfrentarse a una exposición sin precedentes. Con la aventura a punto de comenzar, sus respuestas dejan claro que encara esta etapa con respeto, ambición y una mezcla de vértigo e ilusión que define los grandes saltos profesionales.

Todas sus reflexiones y respuestas completas están en los vídeos. Dales play.