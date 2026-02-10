Ana Carrillo 10 FEB 2026 - 14:56h.

Laura Madrueño cuenta el motivo por el que pone fin a su etapa en 'Supervivientes' y dedica unas palabras a su sucesora María Lamela

María Lamela, que presentará 'Supervivientes' desde Honduras, ha respondido públicamente a su predecesora

Laura Madrueño se ha despedido de 'Supervivientes' en una emotiva carta abierta que ha publicado en su perfil de Instagram, en la que le ha dado las gracias al equipo y al público por acompañarla durante los tres años en los que ha presentado el formato desde Honduras y en la que se ha dirigido a su sucesora, la periodista gallega María Lamela, que le ha respondido públicamente.

"Suerte de corazón a María Lamela que coge el testigo y estoy segura de que vivirá una experiencia única", es el mensaje que Laura Madrueño ha incluido en las líneas en las que se ha despedido del reality más extremo de la televisión. María Lamela le ha contestado en la zona de comentarios de la publicación: "Menuda crack que eres, gracias por tus palabras".

"Mucha suerte, guapa", le ha respondido Laura Madrueño, protagonizando así un intercambio público de mensajes en el post en el que la madrileña ha puesto fin a lo que ha definido como "una etapa muy enriquecedora" y "un ciclo increíble" siendo la cara visible desde los Cayos Cochinos de las ediciones de 'Supervivientes' en 2023, 2024 y 2025 y también de las dos primeras ediciones de 'Supervivientes All Stars'.