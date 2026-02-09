Ana Carrillo 09 FEB 2026 - 19:51h.

Laura Madrueño ha revelado por qué deja de presentar 'Supervivientes' desde Honduras y se ha dirigido a su sucesora

María Lamela, nueva presentadora de ‘Supervivientes’ en Honduras

Laura Madrueño deja de ser la presentadora de 'Supervivientes' desde Honduras y toma el revelo la periodista gallega María Lamela. Hace unos días se conoció la noticia, pero no ha sido hasta ahora que la madrileña ha querido pronunciarse en su perfil de Instagram, donde ha compartido una carta abierta en la que explica el motivo de su salida del programa y en la que se dirige públicamente a su sucesora.

"Como todos sabéis pongo fin a un ciclo increíble de tres años en 'Supervivientes'. Ha sido una etapa muy enriquecedora en la que he aprendido y disfrutado más que nunca y que me ha permitido seguir formándome, pero sentía que ya tocaba empezar nuevos retos, aprovechando todo lo aprendido, en mi casa Mediaset y por eso he puesto fin a esta maravillosa aventura", ha sido la explicación que ha dado la presentadora, que le ha prometido a sus seguidores que volverán a verse "muy pronto".

En las líneas que ha compartido en Instagram le ha deseado "suerte de corazón" a María Lamela: "Estoy segura de que vivirá una experiencia única". También le ha dado las gracias al equipo que ha estado a su lado en los tres años que ha presentado el formato y al público por haberla acompañado "en las innumerables horas de directo desde Honduras".

Las reacciones a la despedida de Laura Madrueño

En su publicación, la presentadora ha adjuntado muchas fotos con los concursantes de las últimas ediciones, que han querido despedirse de ella públicamente. Jessica Bueno le ha dicho que es "increíble", Álex Adrover le ha confesado que tiene ganas de verla "en acción" en sus nuevos proyectos, Jonan Wiergo se ha mostrado apenado por su marcha del programa, Alma Bollo le ha dicho que tiene "un corazón y una sensibilidad increíbles" y Claudia Martínez le ha dado las gracias por ser "una persona maravillosa" que les hacía "sentir casa a pesar de lo duro que era aquello".

"Gracias a ti por hacerlo tan bien y con una sonrisa siempre que nos acercaba a España y nos daba esperanza, eres una crack", le ha escrito Rubén Torres, el ganador de la última edición de 'Supervivientes All Stars' que presentó Laura Madrueño. Otra de las finalistas de esa edición, Miri Pérez-Cabrero, también le ha expresado su agradecimiento: "Has sido casa para los que hemos vivido esto contigo y para todos los que lo vivían desde sus casas. Eres luz, eres bondad, eres sonrisa, eres pura, eres guapísima, eres profesional, eres valiente, eres fortaleza y creo que todos los que te conocemos te admiramos profundamente. Feliz de haber podido compartir esto contigo y feliz por ti y por lo que te viene ahora. Laura... ¡qué alto has dejado el listón!".