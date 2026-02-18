Pedro Jiménez 18 FEB 2026 - 20:32h.

Además, Mara se ha sincerado sobre cómo se sintió en su reencuentro con Juanpi en ‘GH DÚO’

El cara a cara definitivo de Nieves y Albert Barranco: salen sus mensajes a la luz y ella acaba reconociendo que tontearon

Compartir







Durante la última entrega de 'Tentaciones Privé' que Mediaset Infinity ha emitido este miércoles, Mara ha dado su opinión sobre si entre Juanpi y Sandra todavía sigue habiendo sentimientos. Y es que ambos han tenido ya más de un acercamiento en la casa de Tres Cantos. "Yo creo que no está enamorado de ella, pero si que pienso que siente cosas por ella. No para estar con ella, pero algo se ha quedado ahí", ha señalado Mara al respecto.

Las reacciones a esta reconciliación y sus sucesivos acercamientos en la casa entre Juanpi y Sandra se han sucedido en el plató de 'Tentaciones Privé', con una Olatz que achaca todo a que ambos pasan mucho tiempo juntos y es algo "normal" que pueda surjir algo entre ellos de nuevo.

PUEDE INTERESARTE El motivo real por el que Helena ignora las llamadas y mensajes de Claudia

Mara, muy indignada con Sandra Barrios

Maica, por su parte, cree que se buscan y que se gustan en la casa. Mara en ese momento ha vuelto a intervenir para recordar que ambos duermen con las camas pegadas en la habitación: "Me mandan clips y cosas y pues imagínate cómo estoy...".

Posteriormente, Mara ha mostrado su desacuerdo ante lo que Sandra le dice a Juanpi de ella continuamente en la casa: "Ella tiene pareja fuera... y le está yendo bien. Palabras así textuales no han salido, pero he visto cosas. Está todo el rato como metiéndole mierda conmigo. Una cosa es aconsejarle y otra que quieras que esté mal conmigo. Son cositas...".

Finalmente, Mara le ha mandado un mensaje a Juanpi, ya que este martes fue su cumpleaños: "Ojalá pasar su cumple con él... lo quiero muchísimo y tengo muchas ganas de aclarar todo con él. No me gustaría tenerle lejos cuando salga, es una persona increíble".