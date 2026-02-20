Supervivientes 20 FEB 2026 - 00:26h.

"Quiero demostrar a la gente que me subestima que se puede tener una personalidad dulce y sacar tu lado más duro”, asegura

Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Maica Benedicto se ha convertido en la séptima concursante confirmada de ‘Supervivientes 2026’. La que se diera a conocer por su participación en ‘Gran Hermano 19’ ahora quiere vivir esta aventura extrema y ponerse a prueba: “No os lo podéis perder, nos vemos en Honduras”.

“Esto es toda una aventura para mí, la quiero aprovechar al máximo porque me quiero demostrar a mí misma y a todo el mundo que me subestima por tener una personalidad dulce que se puede ser dulce y sacar su lado más duro para llegar a tu mejor versión”, tiene claro la ya concursante.

Y aunque sabe que se enfrenta a miedos y cosas que no le gustarán nada, tiene muchas ganas: “Aunque no soporte los bichos ni las bacterias ni nada sé que esto va a ser un crecimiento personal enorme para mí”

¿Quién es Maica Benedicto?

Maica Benedicto, la que era visitadora médica y también tenía experiencia como modelo, saltó a la fama por su participación en ‘Gran Hermano 19’ donde mostró su peculiar personalidad y que no puede vivir con suciedad a su alrededor, la limpieza es algo con lo que no negocia.

Después de salir de la casa ha trabajado como colaboradora en diferentes programas de televisión y como influencer para los miles de seguidores que acumula en sus redes.

Además, quiso vivir la experiencia de entrar en el pisito de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, reality en el que mantuvo un romance con Albert Barranco y del que se acabó proclamando ganadora.

Y ahora quiere mostrar su lado más salvaje y aventurero marchándose a Honduras para superarse a sí misma.

Las primeras palabras de Maica Benedicto

Jorge Javier Vázquez era el que confirmaba en el plató de 'GH DÚO' que Maica era concursante de 'SV' al abrir la caja de la que ella misma salía para decir sus primeras palabras.

"No sé dónde me meto, pero lo que sé es que lo que empiezo lo termino", explicaba, la que asegura que "hay que ver" Supervivientes para saber cómo va a afrontar su fobia a los bichos. La que respondía si sería capaz de comer pescado crudo o grillos.