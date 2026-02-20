Ana Carrillo 20 FEB 2026 - 13:56h.

Noemí Salazar, Belén Rodríguez, Ángela Portero, José Antonio León o María Jesús Ruiz han reaccionado a la salida de la modelo de la casa de Tres Cantos

Primeras palabras de Cristina Piaget en Instagram tras su expulsión de 'GH DÚO': "Siento que he ganado"

Compartir







La audiencia ha decidido que Cristina Piaget sea expulsada de 'GH DÚO' tras medirse en una nominación a Anita Williams, que no daba crédito al escuchar el nombre de su compañera en la sala de expulsiones. La salida de la modelo de la casa de Tres Cantos ha provocado muchas reacciones en las redes sociales porque, como comentó Jorge Javier Vázquez en la gala, ha sido "el personaje revelación" de esta cuarta edición.

PUEDE INTERESARTE La salida de Cristina Piaget allana el terreno a Carlos Lozano

Noemí Salazar, hija de Raquel Salazar, se ha mostrado eufórica con la salvación de Anita Williams. "¡Por fin se hizo justicia!", comentaba la integrante de 'Los Gipsy Kings' en sus stories, muy feliz con la decisión del público. Una felicidad que contrasta con la decepción de Belén Rodríguez, que se ha definido como "la más reventada" por la salida de Cristina de la casa de Tres Cantos.

Belén Ro ha comentado en sus stories que ahora el objetivo de los que la apoyan tiene que ser llevar a Carlos Lozano a la final para convertirlo en el ganador, por lo que le ha pedido a sus seguidores que voten para expulsar a Manuel González: "Vamos a intentarlo. Si Carlos pasa esta nominación, puede ganar. Anita y Sandra dividen en positivo. Expulsar Manuel".

Amor Romeira ha comentado en Instagram que con la salida de Cristina "se fue la ganadora" de esta edición y Naomi Asensi y Miguel Frigenti han confesado que les ha "dolido" escuchar el nombre de la modelo como la expulsada frente a Anita. Ángela Portero ha calificado de "injusta" la salida de Cristina: "¡Ana no se merece llegar a la final! Nos queda Carlos".

El compañero de Ángela Portero en '¡De viernes!', José Antonio León, se han centrado en resaltar las que considera las principales virtudes de la última expulsada: "¡Tal cual la habéis visto es! ¡Divertida, pasional, histriónica y con un corazón enorme! ¡Debería seguir dentro y haber ganado este concurso pero claro tenemos lo que nos merecemos! ¡Planitud y gracietas cutres! Un abrazo Cristina, un descubrimiento de ingenio y alma pura".

María Jesús Ruiz, ganadora de la primera edición de 'GH DÚO', le ha dicho a Cristina Piaget que, aunque ha salido de la casa más famosa de la televisión, no se ha ido "de los corazones" de todos sus fans, entre los que se cuenta: "Ya has pasado a la historia de 'Gran Hermano'".

'GH DÚO', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'GH DÚO' a través de nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: