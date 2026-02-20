Patricia Fernández 20 FEB 2026 - 00:22h.

Jorge Javier Vázquez y María Lamela se acuerdan de Laura Madrueño en su encuentro en el plató de 'GH DÚO'

Entrevista exclusiva a María Lamela: "'Supervivientes' es la oportunidad de mi vida, aunque rompa con toda mi rutina"

Compartir







Hay muchas ganas de 'Supervivientes 2026' y muy pronto los 'Cayos Cochinos' volverán a estar habitados, lo harán un grupo de concursantes que quieren vivir esta experiencia extrema y María Lamela, que será la nueva presentadora desde Honduras, ha dado más detalles de todo lo que nos espera.

Jorge Javier Vázquez daba la bienvenida a María al plató durante la gala de 'GH DÚO': "Os voy a presentar a mi nueva compañera de 'Supervivientes' que hará todas las conexiones desde Honduras, un fuerte aplauso y la bienvenida para ella". La que se mostraba muy feliz en este momento: "Solo con salir por esta puerta es increíble. Estoy emocionada, nerviosa y encantada de estar aquí contigo". Y ambos se acordaban de Laura Madrueño, a la que lanzaban un mensaje desde el plató.

María aseguraba que "va a dispuesta a todo" cuando Jorge Javier le preguntaba por si va a saltar del helicóptero, que mostraba las ganas con las que afronta este reto y bromeaba con el presentador: "A mí no me tumbas".

La que traía algunos detalles de lo que espera en esta nueva edición, como la primera prueba a la que se enfrentarán los concursantes: "Cuidado porque va a ser la más dura y más bestia de la historia del programa, un circuito impresionante de barro y agua".

"Vamos a tener concursantes muy diversos y diferentes entre sí que vienen con muchas ganas, pero con mucho miedo porque han visto las anteriores ediciones y la dureza de las pruebas", explicaba María.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Y tras este momentazo entre ambos presentadores en plató, María Lamela se despedía de Jorge Javier Vázquez, al que saludará la próxima vez cuando esté en Honduras.