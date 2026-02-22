Patricia Fernández 22 FEB 2026 - 22:52h.

La exconcursante se emociona al recordar todo lo que ha vivido en la casa de Tres Cantos y se sincera con Ion Aramendi

Antonio Canales se marcha del plató con la llegada de Cristina Piaget tras ser expulsada de 'GH DÚO'

Compartir







Cristina Piaget, tras ser expulsada en la pasada gala de 'GH DÚO' llegaba al plató de 'Cuentas Pendientes' con Ion Aramendi para hablar de su concurso y volver a la casa de Tres Cantos para resolver todos los asuntos por resolver con sus compañeros.

Cristina Piaget, muy emociona al revivir las imágenes de su concurso

Nada más cruzar la puerta del plató, Ion Aramendi recibía a Cristina Piaget con unas bonitas palabras: "Has sido una de las grandísimas protagonistas de esta edición, gracias por todo lo que nos has dado".

Momento en el que el presentador daba paso a unas imágenes a modo de resumen del concurso que ha hecho la recién expulsada, con las que ella no podía evitar emocionarse: "Había vivido antes lo que es un reconocimiento pero por mi trabajo en la imagen, pero cuando lo recibes como persona con todos tus errores es superior, no es a una imagen, a un defecto pero progresando adecuadamente".

Tras estos primeros momentos de la exmodelo en plató, Ion Aramendi le pregunta por cómo han ido los días que ha estado fuera de la casa. Ella revelaba lo que le ha dicho su hijo y su familia sobre todo lo que ha pasado en la casa de Tres Cantos.

"Al salir fuera me he dado cuenta del cariño de la gente", apuntaba Cristina como algo con lo que se ha sorprendido al salir. La que cree que el grupo de Manuel, Anita, Gloria, Sandra y Juanpi no se han portado bien con ella: "He estado viendo cosas que decían y no escuchaban lo tengo más claro que nunca. Una de las que más me ha decepcionado ha sido Anita, me he dado cuenta de que me estaba utilizando un poco. Y los chirigoteros iban a saco". Como también salir le ha dejado claro que Carlos Lozano ha querido protegerla.

Marta Peñate se moja con el final de ‘GH DÚO’ tras la última expulsión