Pedro Jiménez 22 FEB 2026 - 22:00h.

El presentador frena en seco por partida doble al padre de Manuel, totalmente fuera de sí ante la colaboradora: "¡Me llamaste gentuza!"

Marta Peñate analiza la recta final de ‘GH DÚO’ y señala al posible ganador: "Es un crack televisivo"

Compartir







La recta final de 'GH DÚO' ya está aquí y la tensión que hay en la casa se ha trasladado al plató del reality de Telecinco durante la parte exclusiva que Mediaset Infinity ha emitido antes de empezar su emisión en abierto en Telecinco. Todo ha comenzado con un Manolo, padre de Manuel y Gloria, ambos concursantes de 'GH DÚO', mojándose sobre quién quiere que gane de sus dos hijos el concurso: "Gloria", ha dicho el padre, muy convincente. Y es que según el padre, "Manuel tiene lo suyo y ella no tiene nada". Tras esta inesperada opinión, Manolo ha confesado que "está negro por muchas cosas".

"La señorita Belén tiene el coco comido a todos. Que salga Manuel, que salga Manuel", ha dicho un Manolo que ha desvelado que le escuchó decir el otro día a Carmen Borrego que "había que ir a por Manuel". "Me enteré y le dije: 'tú eres experta en 'GH y tú estás en la calle y mis hijos adentro'. Eso fue lo que yo le dije'".

"Eso es un hecho incostestable y fehaciente", ha dicho Ion Aramendi. En ese momento, Belén Ro se ha abierto paso para asegurar que es la primera semana en la que Manuel está nominado y que "ojalá se vaya a la calle". El padre de Manuel se ha encendido y mucho, pidiendo al público que gritase contra la colaboradora de Telecinco: "¡Venga ya!".

Ion Aramendi, obligado doblemente a intervenir

Belén Ro ha intentado hablar en vano, puesto que Manolo, padre de Manuel González, se le ha echado completamente encima: "¡Quieres televisión! Es que estoy negro con ella... ¡me dijo una palabra muy fea! Me dijo gentuza... ¡no tienes educación ninguna!", ha exclamado un Manolo totalmente fuera de sí y que ha provocado que Ion Aramendi tuviera que intervenir. "Manolo, siéntate. Tranquilo, por favor", ha dicho el presentador de 'GH DÚO'.

Belén Rodríguez le ha tachado de "poco profesional", puesto que no podía dar su opinión al respecto: "Eso es absolutamente mentira. Salí y me empezó a insultar desde aquí hasta que llegué al coche. Miguel Frigenti estaba delante", ha dicho Belén Ro, que ha tirado de ironía ante el padre de Manuel. "Lo que hace este señor, 'de casta le viene al galgo', es lo que han hecho conmigo en la casa", ha añadido la colaboradora y ex de 'GH DÚO'.

Además, el padre de Manuel ha dejado entrever que Belén Ro le dijo que ella "por lo menos tiene la casa pagada", algo que ha pasado un tanto desapercibido pero que ha repitido más de una vez Manolo. "Tranquilidad", ha pedido de nuevo Ion Aramendi, pasando a otro tema para que las 'aguas se calmasen' un poco en el plató de 'GH DÚO'.