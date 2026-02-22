GH DÚO 22 FEB 2026 - 21:00h.

La colaboradora, con una amplia trayectoria en realities desde su paso por 'Gran Hermano 16', analiza el nuevo escenario del concurso tras la salida de Cristina Piaget y señala qué perfiles ganan fuerza en la recta final de ‘GH DÚO’

La recta final de ‘GH DÚO’ acaba de dar un giro inesperado con la salida de Cristina Piaget, una de las concursantes más comentadas de la edición. Un desenlace ajustadísimo que ha removido tanto a la casa como al plató… y que ha hecho que muchas opiniones recientes se miren ahora con otros ojos. Entre ellas, la de Marta Peñate, que en una entrevista reciente para esta web, ya apuntaba a cómo veía el desenlace del reality y a qué perfiles creía que tenían más opciones reales de llegar hasta el final. Y, tras la última gala, sus palabras adquieren una nueva dimensión.

La expulsión de Cristina no ha sido una más. Venía respaldada por buena parte del público y por el propio Jorge Javier Vázquez, que la despidió como uno de los grandes descubrimientos del concurso. Con su marcha, el tablero se reorganiza. Cambian las alianzas, los apoyos fuera y, sobre todo, la narrativa de quién “merece” ganar.

Justo en ese contexto, el análisis de Marta resulta especialmente revelador: no se limita a elegir favoritos, sino que pone el foco en cómo se construye un ganador en televisión, más allá de simpatías. La opinión de la colaboradora no es una más. Su trayectoria en televisión la avala como una de las grandes “lectoras” de realities. Su salto a la fama llegó en 'Gran Hermano 16', donde se convirtió en uno de los perfiles más comentados por su carácter, su implicación emocional y su capacidad para generar trama.

Desde entonces, ha pasado por distintos formatos y se ha consolidado como colaboradora especializada en realities. Esa experiencia —desde dentro y desde fuera— es lo que hace que muchos espectadores den especial valor a sus análisis: Marta no solo opina, interpreta dinámicas, estrategias y relatos televisivos.

En esta entrevista exclusiva, la canaria sitúa a Carlos Lozano como una de las piezas clave de esta fase final y destaca también el papel de Sandra en el equilibrio de la casa. Sobre Cristina, aunque reconoce su importancia, deja entrever por qué veía difícil que llegara hasta el último tramo, apuntando a ciertos factores que, ahora, muchos espectadores empiezan a reinterpretar tras su salida. Después de la gala del jueves y del impacto que ha tenido la expulsión, su visión sobre el pódium final, los equilibrios internos y el peso del voto externo encaja ahora con una realidad que empieza a tomar forma.

Con la casa reorganizándose, nuevos liderazgos emergiendo y favoritos en revisión, ‘GH DÚO’ entra en su fase más imprevisible.

Dale play al vídeo y entérate de qué opina Marta Peñate.

