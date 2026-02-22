Patricia Fernández 22 FEB 2026 - 23:53h.

Las palabras de Cristina Piaget a Carlos Lozano en su despedida de la casa no gustan nada a Mónica Hoyos

Cristina Piaget revela que le han dicho su hijo y su familia al salir de la casa de 'GH DÚO': "Están todos bastante sorprendidos"

Compartir







Cristina Piaget ha llegado al plató de 'GH DÚO: Cuentas Pendientes' tras ser expulsada, donde abordaba todo sobre su concurso, en especial la relación de altibajos que ha tenido con Carlos Lozano, lo que volvía a verse cuando ella se despedía de la casa desde el plató, sin que estos supieran que iba a subir de visita para cerrar sus cuentas pendientes.

La despedida de Cristina Piaget de la casa desde el plató

Carlos Lozano se alegraba mucho al ver a Cristina al otro lado de la pantalla: "Qué guapa estás". Aunque se quedaba un poco descolocado con lo que ella tenía que decirle tras llevarse sin ver desde el día de su expulsión: "No me has visto lo que he llorado cuando te fuiste por la situación y lo que he dicho. Tienes que verlo todo, pero yo te echo de menos y te quiero mucho". El que confesaba a Ion Aramendi cómo se sentía tras esto: "No entiende nada, ponedle las imágenes a ver si lo entiende mejor".

Además, la exmodelo iba diciendo lo que piensa uno a uno al resto de los que han sido sus compañeros estas semanas. Siendo a Anita la que más a lo personal le llegaban estas palabras: "¿Perdón? Que sepas que jamás te he utilizado, si una persona viene a hablarme la escucho".

Cristina también explicaba ya fuera de la conexión con la casa que, en ocasiones, Carlos no la valoraba "como la hubiera gustado que lo hiciera", aunque reconocía que lo hacía para que no se metiera en follones.

Mónica Hoyos reacciona a las palabras de la recién expulsada

Después de escucharla, Mónica Hoyos no dudaba en plantarle cara porque esto era algo que no le había gustado nada: "Me hierve un poco la sangre, considero que Carlos ha sido el mayor apoyo que has tenido en la casa desde que entraste. Él sigue concursando, esperaba un poco más de cariño hacia él. Se ha quedado un poco... al final habéis entrado como dúo, pero no erais íntimos amigos, deberías agradecer mucho porque ha sido un gran apoyo para él".

Marta Peñate se moja con el final de ‘GH DÚO’ tras la última expulsión