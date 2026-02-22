Pedro Jiménez 22 FEB 2026 - 23:27h.

La 'reina del brilli brilli' ha abandonado el plató y más adelante ha vuelto a entrar, enzarzándose de nuevo con Miguel Frigenti: "Han conseguido desestabilizarme"

La tensión ha saltado como nunca en plató entre Miguel Frigenti y Raquel Salazar, con el colaborador mostrándose muy contundente con la exconcursante de 'GH DÚO' y la madre de Noemí Salazar sin acobardarse y lanzándole a Frigenti su respectiva réplica. Más adelante, Raquel Salazar se ha marchado del plató en pleno directo superada por la situación y Ion Aramendi ha tranquilizado a la audiencia: "Atención, Raquel está tomando aire y recuperando el ánimo".

Tras esas primeras palabras, el presentador de Telecinco, que no ha tenido una gala nada fácil por la tensión que hay en el plató, los choques que se han sucedido y los nervios que están floreciendo en plena recta final del concurso, ha añadido lo siguiente: "Está traquilizándose y va a entrar ahora mismo". En ese momento, 'la reina del brilli brilli' ha entrado de nuevo al plató de 'GH DÚO' y se ha ido directa a Ion Aramendi.

"Perdóname Ion. No me gusta ser así, pero es que están provocándome todo el día. Es verdad que tienen muy buenas palabras y yo soy un poco chillona, y ya está. Pero ya paro, no le voy a hacer caso. Aunque lo de desestabilizarme les ha salido bien, pero ya se ha acabado", ha dicho Raquel Salazar, explicando así el motivo de su marcha del plató y mandando un claro mensaje -o al menos lo ha parecido- a Miguel Frigenti, con el que acababa de mantener un tenso rifirrafe hace unos minutos en el mismo escenario.

Ion Aramendi le ha dedicado las siguientes palabras: "Esto es un juego. La vida real es otra", ha señalado. Pero ha sido después de esta última frase tras la que Miguel Frigenti ha vuelto a la carga, dirigiéndose a Raquel Salazar: "Me da rabia que esta señora se victimice y utilice el discurso populista. Me da rabia", ha dicho el colaborador.

El público ha comenzado a abuchear y Frigenti le ha lanzado un dardo a Raquel: "Claro, como te traes al público y a la familia", motivo por el que la hija de la exconcursante y Mónica Hoyos tuvieron un tenso choque en plató durante la pasada gala. "Me voy a traer a mi familia en la próxima gala para que abucheen a esta señora", ha dicho Miguel Frigenti, entrando tras esto en un nuevo conflicto con Raquel Salazar.