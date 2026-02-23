Patricia Fernández 23 FEB 2026 - 01:09h.

La audiencia manda sus mensajes para los concursantes y que estos respondan en directo en 'GH DÚO: Cuentas Pendientes'

Carlos Lozano, fuera de sí, se enzarza con el resto de concursantes de 'GH DÚO' tras una pregunta de Ion Aramendi: "¡No voy a ser parte de vuestra ratonera!"

La audiencia iba a tener la oportunidad de alguna manera de entrar a la casa de Tres Cantos durante el 'GH DÚO: Cuentas Pendientes', lo iba a hacer con sus mensajes a los concursantes que habían mandado a través de las redes sociales a través de reflexiones de cada uno de ellos sobre lo que están viendo sobre su concurso.

Un seguidor del programa lanzaba un mensaje para Anita: "¿Por qué sigues actuando como si Manuel y Gloria te caerían bien cuando desde el minuto uno les ponías verdes por detrás y estabas deseando salirte del trío? ¿Sabrías decir por qué serás recordada en este 'GH DÚO' sin ser por dar pena con Montoya?"

Anita comenzaba respondiendo a la segunda pregunta: "No entré al 100% mentalmente, habían pasado cosas fuera de mi alcance antes de entrar. Gracias a 'Gran Hermano' he vuelto a pensar en mí y a recordar lo que valgo que se me había olvidado".

Y explicaba lo que aludía a Manuel y Gloria en este mensaje: "Obviamente, las primeras semanas con ellos todavía quedaban cosas por resolver, la cosa estaba tensa todavía, nada más. Me gustaría saber lo que he dicho por detrás, todo se lo he dicho en la cara".

Manuel y Gloria reaccionan al mensaje de un seguidor sobre Anita y su relación con ellos

Algo que no llegaba a entender del todo Manuel: "Le pregunté si había hablado algo a mis espaldas y ella me contestó que todo me lo había en la cara y ahí no pone eso. Desde el primer momento con ella he sido sincero, no he dicho nada por detrás nunca, al revés lo que he hecho ha sido consolarla cuando estaba mal".

A lo que Gloria también reaccionaba: "Me ha sorprendido porque nos has puesto verdes y dices que estabas tensa desde el principio, pero estábamos de lujo". Lo que Anita quería dejarle claro: "Estaba tensa con tu hermano, te han metido en el saco de tu hermano, pero de ti no he hablado nada. De Manuel lo he hablado y lo mismo se lo he dicho a él".

