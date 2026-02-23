Carlos Lozano, fuera de sí, se enzarza con el resto de concursantes de 'GH DÚO' tras una pregunta de Ion Aramendi: "¡No voy a ser parte de vuestra ratonera!"
La estrella televisiva se ha visto envuelto en una tensa discusión en 'GH DÚO' con sus compañeros: "¡No tengo nada que ver con vosotros!"
Desde la salida de Cristina Piaget de 'GH DÚO', Carlos Lozano se ha quedado sin su 'pareja de baile' dentro de la casa de Tres Cantos y eso se nota. De hecho, una discusión en pleno directo de la gala que ha tenido lugar este domingo en Telecinco lo deja más claro que nunca.
Ion Aramendi le ha preguntado qué tal están las cosas dentro a Carlos Lozano (y más tras la marcha de la modelo) y una confesión del también presentador ha desatado en una discusión entre este y los Juanpi, Anita y compañía. "Somos menos concursantes... inevitablemente Cristina me hacía mucha compañía", momento que ha utilizado la estrella televisiva para lanzarle a sus compañeros un directo zasca. "Ellos tienen una forma de ser que no concuerda conmigo en nada", ha añadido este.
Carlos Lozano... contra todos
Anita Williams ha asegurado en ese momento que no es así: "Ha estado genial estos días (Carlos Lozano). Si hasta se ríe con nosotros y jugamos al 'veo veo'". Carlos Lozano ha señalado que eso no tiene nada que ver y la catalana se ha mostrado muy disgustada por cómo está Carlos Lozano fuera de cámaras y delante: "No vayas de tío duro cuando luego eres blando. Me mareas". "¡Qué pesadilla!", ha dicho un Carlos Lozano que ha reiterado que no tiene nada que ver con ellos, algo que repetiría en más de una ocasión.
La catalana ha insistido, queriéndose desmarcar del resto y asegurando que en cierta cosas sí tiene algo que ver con Carlos Lozano: "Sé sincero". Pero Carlos Lozano lo tiene claro: sus "bromas, insultos y guarrerías" no tienen nada que ver con él.
"No nos llevamos bien", ha dicho una y otra vez el veterano concursante. "Parece que queréis que os diga que nos llevamos muy bien y que voy a ser parte de la ratonera. ¡Pues no! ¡No tengo nada que ver con vosotros, a ver si os enteráis!", ha aseverado, contundente.
Manuel González ha tildado a Carlos Lozano como "el hombre veleta", asegurando que un día te dice una cosa y otro día otra: "Es un falso y un mentiroso y lo ha demostrado desde la primera semana. Personaje y persona. ¿Cuál de los dos eres?", ha dicho el andaluz, originando así un nuevo choque con Carlos Lozano, tajante con él y tachándole esta vez de "chivato".