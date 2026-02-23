Pedro Jiménez 23 FEB 2026 - 03:26h.

Una "impresionante" doble salvación deja a cuadros a los nominados: así ha ocurrido todo y esta es la lista definitiva

Los nominados de 'GH DÚO' se han enfrentado este domingo durante la gala que el reality ha emitido en Telecinco a una "sorprendente" y "original" doble salvación, como bien ha dicho Ion Aramendi en el ecuador del programa. Y es que dicha salvación ha dejado en shock a los nominados, ya no solo porque no se lo esperaban, sino también por cómo ha sido. La lista ha pasado de estar formada por cuatro nominados a un cara a cara que se resolverá el próximo martes, en donde uno de ellos saldrá de la casa y se quedará fuera del programa en plena recta final.

Juanpi, el primer salvado de la noche

En primer lugar, Ion Aramendi ha conectado con los concursantes de 'GH DÚO' y de manera totalmente "improvisada" ha pedido el sobre y ha desvelado el nombre del primer salvado de la noche. Todo esto cuando los concursantes estaban a nada de realizar la prueba semanal de interpretación basada en un pequeño show teatral: "La audiencia ha decidido que debe continuar en la casa... ¡Juanpi!".

La alegría del andaluz no ha podido ser mayor, que no se lo esperaba para nada y se ha levantado eufórico: "Gracias. Me he puesto súper contento. Ahora sí que voy a hacer esto bien yo", ha señalado Juanpi, tras lo que ha añadido que para él ha sido "una sorpresa". "Tengo una adrenalina por el cuerpo... no me lo esperaba. Estaba triste... ¿qué te digo?", ha dicho Juanpi.

Anita Williams, 'la más lista de la clase'

Posteriormente, ha llegado uno de los momentos sin duda de la noche: una segunda salvación estaba por suceder y los tres nominados que quedaban -Manuel, Anita y Carlos Lozano- se han dirigido a la sala de expulsión para saber quién de ellos se salvaba. Cuando Ion Aramendi ha pronunciado la mítica frase ha tenido lugar un pequeño fallo técnico y el Súper les ha indicado que volvieran al salón de la casa de 'GH DÚO'. "¿Ah que es de verdad?", "sí, sí, claro" y "tiene pinta de que han sido los reptilianos" han sido las frases de Anita, Manuel y Carlos Lozano, respectivamente.

La incertidumbre se ha apoderado de la situación y Ion Aramendi ha informado de la situación a la audiencia: "No ha sido ningún fallo, está todo bajo control". De repente, un teléfono en la suite ha comenzado a sonar: "El primero que lo coja, da igual si está nominado o no, se entera de quién es el salvado".

Una información "confidencial, vital y de suma importancia"

Anita Williams ha sido la primera en coger dicho teléfono y tras quedarse sola en la suite, Ion Aramendi ha conectado con ella para comunicarle una información "confidencial, vital y de suma importancia": "No digas nada... silencio absoluto".

"Tengo una información muy importante que contarte... ¡la audiencia ha decidido que debe continuar en la casa... Anita!", ha dicho Ion Aramendi, provocando la alegría contenida de la catalana, puesto que no podía ser descubierta por el resto de sus compañeros.

Por último, Ion Aramendi le ha dicho que comunique en la casa que no habían pasado la prueba, pero que ocultase el hecho de que había sido ella la segunda salvada de la nominación y de la noche: "Eso sí que no puedes compartirlo. Tendrás que celebrarlo silenciosamente".

Además, la concursante le ha dedicado su salvación a alguien muy importante y especial para ella: