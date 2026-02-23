Dulceida aclara si será la defensora en el plató de 'Supervivientes 2026' de su mujer, Alba Paul, y si quiere ir a verla a Honduras
Dulceida ha revelado si va a defender a Alba Paul en plató y si está dispuesta a viajar hasta Honduras para visitarla
Alba Paul es una de las concursantes confirmadas de 'Supervivientes 2026' y su mujer, Dulceida, ha expresado en redes sociales su felicidad por verla cumplir este sueño. Al ofrecerle a sus seguidores hacer una ronda de preguntas, muchas han estado relacionadas con la decisión de Alba de participar en el reality de Telecinco y Aida Domènech, que es el nombre real de Dulceida, ha solventado todas las dudas.
Ha explicado que se siente muy feliz por su mujer, con la que tiene una hija de un año y medio, pero que también está "muy nerviosa" y que va a llevar "fatal" lo de estar separada de ella. "Se lo habían propuesto otros años y no podía por x proyectos personales o profesionales y ahora es el momento porque queremos ampliar la familia y con dos no la dejo irse jajaja", ha comentado Dulceida, que está convencida de que su pareja "lo hará genial" en el concurso.
La influencer ha asegurado que iría a ver a Alba Paul a Honduras para reencontrarse con ella si fuera posible, pero que no será ella su defensora en plató "porque es difícil de compaginar a esas horas con la peque": "Yo estaré en casa viéndola a tope". Aunque no ha desvelado quiénes van a ser los defensores, sí que ha comentado que van a ser "muy buenos defensores".