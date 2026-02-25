Supervivientes 25 FEB 2026 - 18:32h.

"Tengo son muchísimas ganas de ponerme a prueba, superarme a mí mismo", asegura Jaime Astrain

Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Jaime Astrain se convierte en concursante confirmado de ‘Supervivientes 2026’. El exfutbolista afronta el nuevo reto con muchísimas ganas y está dispuesto a vivir todo lo que supone la gran aventura en Honduras.

Así ha confirmado el nuevo concursante su participación en el reality: “Soy Jaime Astrain, exfutbolista y modelo, y soy nuevo concursante de’ Supervivientes 2026’’.

Además, revela cómo espera la nueva aventura: “No tengo ningún miedo, pero lo que sí que tengo son muchísimas ganas de ponerme a prueba, superarme a mí mismo, competir en cada prueba y vivir una experiencia única. Nos vemos en Honduras’’.

¿Quién es Jaime Astrain?

Jaime Astrain es exfutbolista, modelo y ha participado en algunos programas de televisión. Su carrera futbolística acabó a los 27 años y su último equipo fue el Real Jaén CF.

Además, el nuevo concursante es pareja de Lidia Torrent, excamarera de ‘First Dates’, y ambos tienen una hija que nació en el año 2022.

El exfutbolista se muestra positivo y con muchas ganas y fuerzas para enfrentarse al reto, pero ¿estará preparado el concursante para el reality más duro de la televisión?