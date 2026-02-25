Logo de telecincotelecinco
Jaime Astrain, concursante de ‘Supervivientes 2026’: “No tengo ningún miedo’’
Jaime Astrain, concursante de ‘Supervivientes 2026’. telecinco.es
Jaime Astrain se convierte en concursante confirmado de ‘Supervivientes 2026’. El exfutbolista afronta el nuevo reto con muchísimas ganas y está dispuesto a vivir todo lo que supone la gran aventura en Honduras.

Así ha confirmado el nuevo concursante su participación en el reality: “Soy Jaime Astrain, exfutbolista y modelo, y soy nuevo concursante de’ Supervivientes 2026’’.

Además, revela cómo espera la nueva aventura: “No tengo ningún miedo, pero lo que sí que tengo son muchísimas ganas de ponerme a prueba, superarme a mí mismo, competir en cada prueba y vivir una experiencia única. Nos vemos en Honduras’’.

¿Quién es Jaime Astrain?

Jaime Astrain es exfutbolista, modelo y ha participado en algunos programas de televisión. Su carrera futbolística acabó a los 27 años y su último equipo fue el Real Jaén CF.

Además, el nuevo concursante es pareja de Lidia Torrent, excamarera de ‘First Dates’, y ambos tienen una hija que nació en el año 2022.

El exfutbolista se muestra positivo y con muchas ganas y fuerzas para enfrentarse al reto, pero ¿estará preparado el concursante para el reality más duro de la televisión?

