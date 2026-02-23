Ana Carrillo 23 FEB 2026 - 16:32h.

Maica Benedicto ha compartido el vídeo de su reacción al saber que va a concursar en el reality presentado por Jorge Javier Vázquez y María Lamela

Maica Benedicto es una de las concursantes ya confirmadas de 'Supervivientes 2026', donde coincidirá con uno de sus mejores amigos, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'La casa de los vecinos de al lado' Gerard Arias. La murciana se ha mostrado pletórica por vivir esta aventura, aunque le ha confesado a sus seguidores de Instagram que al principio le "asustaba".

Para que entiendan la emoción que sintió al descubrir que iba a viajar a Honduras para participar en el reality más extremo de la televisión tras haber concursado en 'Gran Hermano', 'GH DÚO' y 'La casa de los vecinos de al lado'. "Aquello que me asustaba solo de pensarlo, hoy es mi mayor ilusión", ha sido el título que la amiga de Silvia y Lucía Rolek le ha dado a este vídeo.

En él, se la ve muy emocionada, alucinando con el mensaje que le confirmaba su participación en 'Supervivientes' y abrazándose a su amiga, a la que le contaba que no podía decirle la causa de su emoción. Sus seguidores se han emocionado con ella y le han dejado muchos mensajes de apoyo, como también han hecho algunas de sus amigas más conocidas.

Silvia Rolek le ha dicho que lo va a hacer "increíble", Bea Retamal le ha animado a que vaya "a por todas" y Laura Galera le ha explicado que 'Supervivientes' "va a ser un crecimiento personal" para ella.