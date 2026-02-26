Tras su salida de 'GH DÚO', Andrea Sabatini se sincera sobre su experiencia en la casa

Andrea Sabatini ha hecho balance de su concurso en 'GH DÚO'. El joven, que se dio a conocer como soltero en 'La isla de las tentaciones 9', fue expulsado en la segunda expulsión sorpresa de la edición, en una gala conducida por Jorge Javier Vázquez en Telecinco. Su salida dejó descolocados a muchos compañeros y generó todo tipo de reacciones dentro y fuera de la casa de Tres Cantos.

En declaraciones exclusivas para esta web, Andrea ha resumido su paso por el reality como “una montaña rusa”, asegura sobre una experiencia marcada por la convivencia extrema y las tensiones propias del formato. Uno de los puntos más delicados ha sido la convivencia con determinados compañeros ya que reconoce que hubo momentos difíciles: “La verdad es que hubo situaciones que no me gustaron nada, sobre todo por la discusión y cómo se gestionaron algunas cosas”. El exconcursante deja entrever que no con todos repetiría experiencia y da nombres directos.

Cuando se le pregunta directamente quién ha sido el más vago de la casa, Andrea no duda: “Le quiero mucho, pero es el más vago”. Una afirmación que no sorprende teniendo en cuenta la confianza —y los roces— que ambos han mostrado durante el concurso.

Y es que el trío formado por Andrea, Sandra y Juanpi ha sido uno de los ejes narrativos de la edición. Tras su romance con Sandra Barrios en República Dominicana, que terminó poco después de regresar a España, la vida les volvió a unir en Tres Cantos. Pese a todo, Andrea lo tiene claro: “Por supuesto que repetiría con Juanpi y Sandra”.

En cuanto a afinidades, también destaca con quién volvería a convivir sin dudarlo, pero también con quién no. Sobre si se lleva alguna decepción, Andrea reconoce que “alguna sí”, aunque prefiere quedarse con lo positivo. “Al final es un juego, y lo que pasa ahí dentro se queda ahí. Ya está”, sentencia, dejando la puerta abierta a futuras oportunidades en televisión tras una experiencia que, pese a la expulsión, asegura haber vivido con intensidad.

